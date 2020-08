Dovizioso wint GP van Oostenrijk, Rossi ontsnapt aan zwaar ongeluk

Regen op de Red Bull Ring? Niet bepaald. De weerberichten gaven behoorlijk dramatische voorspellingen voor de zondagmiddag in Stiermarken, maar niets van dat alles kwam. Het was droog en zonnig met 27 graden Celsius. Sinds de terugkeer van de Red Bull Ring op de MotoGP-kalender was Ducati ongeslagen, maar de editie van 2020 was op voorhand behoorlijk onvoorspelbaar. Maverick Viñales begon vanaf pole-position met Jack Miller en Fabio Quartararo naast zich. Andrea Dovizioso, die zaterdag aankondigde te vertrekken bij Ducati, begon als vierde aan de race.

Vliegende start Miller en Espargaro

Pramac Ducati-rijder Miller pakte de kopstart bij het insturen van de eerste bocht terwijl de beide Yamaha-mannen op de eerste rij terugvielen. Quartararo ging wijd bij het ingaan van de eerste bocht en verloor vijf plekken. Ook Viñales maakte er een potje van in de openingsfase, hij verloor bij het insturen van bocht 3 de tweede plek aan Dovizioso en niet veel later volgden ook Pol Espargaro en Joan Mir. Viñales lag na de eerste ronde op de vijfde plaats. Rins lag daarachter op de zesde plaats, maar hij maakte een remfout bij bocht 3 in de tweede ronde. Quartararo, Franco Morbidelli en Valentino Rossi kwamen onder meer langszij. De Spanjaard kon opnieuw beginnen aan zijn opmars.

Viñales herpakte zich en hervond de aansluiting bij de kopgroep met Miller, Dovizioso, Espargaro en Mir. Het bleef status quo tot de vierde ronde, maar Viñales en Mir maakten het interessant, de twee reden zij aan zij in de vierde ronde en dat ging niet goed bij bocht 3. Mir kwam langszij terwijl Viñales bijna crashte. De Yamaha-rijder verloor zodoende weer een plekje aan zijn belangrijkste concurrent, klassementsleider Quartararo. Daarvoor werd de druk opgevoerd bij Dovizioso, eerst kwam KTM-kopman Espargaro langszij en niet veel later volgde Mir zijn voorbeeld.

Quartararo maakte geen comfortabele indruk en in de zesde ronde bleek dat eens te meer. De Fransman miste zijn rempunt bij bocht 4 en ging rechtdoor de grindbak in. Het was een van de weinige fouten die de Fransman dit seizoen gemaakt heeft, maar vooraan ging de strijd verder. Terwijl Quartararo van de baan ging, zag Pol Espargaro zijn kans schoon om de leidende positie over te nemen van Jack Miller.

Zware crash Morbidelli en Zarco in bocht 3

Het noodlot sloeg echter toe op het moment dat Espargaro het tempo vooraan opvoerde. In de negende ronde ging de strijd tussen Johann Zarco en Franco Morbidelli helemaal verkeerd bij het aanremmen van bocht 3. Zarco probeerde zijn positie te verdedigen, maar raakte daarbij de machine van de Petronas-rijder. Morbidelli werd daardoor van zijn machine geslingerd en de Braziliaanse Italiaan rolde op hoge snelheid door de grindbak. De machines van Zarco en Morbidelli waren echter stuurloos en op ramkoers. Viñales en Rossi werden rakelings gemist door de beide motoren.

Een rode vlag was logischerwijs het gevolg. Franco Morbidelli werd per brancard afgevoerd, maar liep even later op eigen kracht naar de ambulance. Johann Zarco bleef ongedeerd bij het incident, hij keerde niet veel later terug in de pitbox. Beide rijders konden hun weg logischerwijs niet vervolgen. Rossi maakte een zichtbaar aangeslagen indruk bij terugkeer in de pitbox. Niet alleen vanwege de crash van zijn pupil, maar ook omdat hij even daarvoor een machine langs zijn hoofd zag vliegen. Ook Viñales moest zijn zegeningen tellen, al had hij in eerste instantie niet door wat er aan de hand was.

Coureurs zetten knop om, wedstrijd wordt hervat

De ravage werd opgeruimd, de coureurs konden even bijkomen en ruim een kwartier later ging de strijd voort alsof er niets gebeurd was. De startgrid voor de herstartprocedure werd opgemaakt op basis van de doorkomst in de achtste ronde met Espargaro op pole voor Dovizioso en Miller. Fabio Quartararo was de laatste coureur die zijn opwachting maakte, hij kon vanaf de twintigste startplaats aan een inhaalrace beginnen.

De kopstart na de herstart was voor Miller, maar de Pramac Ducati-rijder ging wijd bij het ingaan van bocht 1. Pol Espargaro nam de leiding even over, maar dankzij de topsnelheid van de Desmosedici keerde Miller toch terug aan de leiding. Dovizioso maakte niet de beste start, maar hij vocht zich direct terug. Verder naar achteren maakte Maverick Viñales en behoorlijk beroerde start, hij viel helemaal terug tot de twintigste plaats. De Spanjaard reed flink langzamer dan de concurrentie

Miller had de leiding te pakken op de soft/soft-bandencombinatie, een behoorlijke gok, en zag zijn kans schoon om een beetje daglicht tussen zichzelf en de achtervolgers te zetten. De Australiër had tot zondag nog nooit een punt gescoord op de Red Bull Ring, maar reed in de openingsfase van de race wel weg van de achtervolgers. Het gaatje ten opzichte van Dovizioso op de tweede plaat was een seconde met Espargaro, Rins, Mir en Oliveira in zijn kielzog.

Het duurde niet lang voordat Miller met zijn gewaagde bandenkeuze tegen problemen aanliep. Hij verloor terrein op Dovizioso en Rins, die inmiddels de derde plaats overgenomen had van Espargaro. De KTM-rijder maakte weer kleine foutjes en opnieuw zat hij in de hoek waar klappen vallen. Bij het ingaan van de vierde bocht ging Espargaro te wijd toen hij ook de vierde plek aan Mir verloren had. De Spanjaard kwam terug op de baan, maar kwam in aanraking met merkgenoot Oliveira en ging zo voor de tweede week op rij onderuit.

Rins had de eerste positie te pakken nadat Miller te maken kreeg met bandenproblemen, maar ook de Suzuki-rijder was niet ongenaakbaar. Rins kreeg een ferme waarschuwing toen hij bij het insturen van bocht 5 even de voorkant verloor. Rins wist de machine overeind te houden, maar een paar ronden later ging het wel mis. Bij het insturen van bocht 5 wilde hij Dovizioso inhalen, maar deze keer was er geen redden aan. Rins eindigde in de grindbak.

DesmoDovi slaat toe

Dovizioso ging zodoende aan de leiding met Miller in zijn kielzog. Het racetempo ging weer een beetje de hoogte in en die andere Suzuki-rijder, Joan Mir, kreeg de aansluiting bij het leidende Ducati-duo. De voormalig Moto3-kampioen had in de lichtste klasse al twee keer gewonnen op de Red Bull Ring en zag zijn kans schoon voor een nieuw topresultaat. Achter Mir zat Brad Binder op de vierde plaats terwijl Rossi vijfde reed voor Takaaki Nakagami, Danilo Petrucci, Fabio Quartararo en Iker Lecuona.

Met nog vijf ronden te gaan deed Dovizioso een poging weg te rijden. Zijn merkgenoot Miller had niet het tempo op te volgen. Mir moest reageren om nog een kans te maken op de overwinning, maar de Suzuki had niet genoeg vermogen om de Pramac-man in te halen. De marge van Dovizioso, die zaterdag de wereld versteld deed staan met het nieuws over zijn vertrek, liep op naar een seconde.

Dovizioso stevende af op zijn vijftiende MotoGP-overwinning, zijn veertiende in dienst van de fabrikant uit Bologna. Hij kwam met een marge van iets meer dan een seconde over de meet. Miller reed dusdanig verdedigend in de laatste ronde van de race dat Mir nog kon profiteren. De Suzuki-rijder dook in de voorlaatste bocht binnendoor bij Miller en pakte zodoende zijn eerste podium in de MotoGP. Miller moest genoegen nemen met de derde plaats.

Brad Binder kwam vanuit de achterhoede nog tot de vierde plaats, een buitengewoon knappe prestatie. Valentino Rossi eindigde na zijn miraculeuze ontsnapping eerder in de race op een vijfde plaats. Takaaki Nakagami eindigde op de zesde plaats voor Danilo Petrucci. WK-leider Fabio Quartararo kwam als achtste aan de finish, hij pakte zodoende nog wat punten mee. Iker Lecuona haalde voor het eerst in zijn loopbaan de finish van een MotoGP-race en dat deed hij op de negende plaats. Maverick Viñales reed van de twintigste plek terug naar P10 en wist te schade nog een beetje te beperken.

Het MotoGP-wereldkampioenschap gaat volgend weekend verder met de vijfde ronde, dan staat er weer een afspraak op de Red Bull Ring op het programma.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Oostenrijk - Race