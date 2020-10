Rins verslaat Marquez in Aragon, Quartararo buiten de punten

De tiende ronde van het wereldkampioenschap MotoGP op het MotorLand Aragon zou een nieuwe winnaar krijgen. De drie voorbije edities werden gewonnen door Marc Marquez, maar hij was er nog niet bij. Op pole-position stond Fabio Quartararo, die zaterdag nog lelijk ten val kwam. Maverick Viñales en Cal Crutchlow stonden ernaast op de eerste rij.

Waar Crutchlow een rampzalige start kende, schoot Viñales als een raket uit de startblokken. Hij pakte de leiding in de wedstrijd nadat Morbidelli de eerste bocht als eerste bereikte, maar rechtdoor schoot. Viñales deed wat hij altijd zo goed kan: vanaf de eerste ronde de druk opvoeren bij de concurrentie. Een andere coureur die een goede start maakte was Suzuki-man Alex Rins, die opstoomde naar de vierde plaats.

Vooraan voerde Viñales de forcing, hij was in de eerste twee ronden een beetje sneller dan de Petronas-mannen. Morbidelli verloor ondertussen de derde plaats aan Rins. Mir maakte op zijn beurt korte metten met Jack Miller en zette de aanval in op de koplopers. Na drie ronden ging Viñales aan kop voor Quartararo, Rins, Morbidelli en Mir. Andrea Dovizioso lag na een goede start op de negende plaats, hij was zijn teamgenoot Danilo Petrucci - met wie hij het zaterdag nog aan de stok had - redelijk snel voorbij.

Aan het eind van de vijfde ronde vond Rins een gaatje bij Quartararo, die in de laatste bocht iets te wijd ging. De Suzuki-man kon de achtervolging op Viñales beginnen, die op dat moment een voorsprong van zo'n vier tienden had. Die achterstand was snel verdwenen, Rins reed het gaatje naar de Yamaha-kopman onmiddellijk dicht maar zette niet direct de aanval in. De strijd om de zesde plaats werd intussen interessant met Alex Marquez, Jack Miller en Takaaki Nakagami. Marquez liet zich van zijn goede kant zien, hij pakte P6 na een mooi duel met MIller.

Morbidelli had zich intussen herpakt na een iets zwakkere fase en voerde de druk op bij Quartararo. De twee waren bijzonder laat met de remmen in de achtste ronde en Mir profiteerde. Hij stak in de laatste bocht binnendoor bij beide Petronas Yamaha-mannen en nam de derde plaats over. Op hetzelfde moment had Rins er genoeg van bij Viñales. De topsnelheid van de Suzuki was superieur ten opzichte van de Yamaha's. In de laatste bocht had Rins genoeg aan een half gaatje bij Viñales, hij nam de leiding in de negende ronde van de wedstrijd over.

WK-leider Quartararo was de kluts kwijt en raakte de vijfde plaats in de wedstrijd kwijt aan Marquez, die wederom grote indruk maakte. De Fransman holde achteruit in de ronden erna want ook Takaaki Nakagami, Jack Miller en Andrea Dovizioso kwamen langszij. Marquez intussen ook Morbidelli te pakken en had daarmee de vierde plaats te pakken. De Spanjaard was de enige die rondjes 1.48 kon rijden. De drie koplopers Rins, Viñales en Mir zagen de Honda-man snel dichterbij komen.

Tien ronden voor het eind had Marquez de aansluiting definitief te pakken, tegelijkertijd zette Mir de aanval in bij Viñales. Bij het opkomen van het lange rechte stuk zette Mir zijn machine aan de binnenkant bij de Yamaha-man. Viñales kwam nog terug, maar moest het op topsnelheid afleggen tegen de GSX-RR van Mir. Marquez keek toe hij Viñales problemen had met de M1 en de Repsol Honda-rijder zette zijn machine brutaal aan de binnenkant bij het ingaan van de eerste bocht.

De dag van Quartararo ging ondertussen van kwaad tot erger. Het hele veld reed rondjes in de 1.49, maar Quartararo bleef steken in de 1.51'ers. Het duurde een handvol ronden voordat Quartararo buiten de punten lag. Op de zeventiende plaats vocht hij met Tech 3-rijder Miguel Oliveira en Iker Lecuona terwijl ook Honda-testrijder Stefan Bradl er nog even langs kwam.

Vooraan zette Marquez de druk op de ketel bij landgenoot Mir, met nog vijf ronden te gaan gebruikte hij de snelheid van de RC213V om Mir te grazen te nemen. Opnieuw deed hij het in de laatste bocht, vruchtbaar jachtterrein voor de jongste van de broers Marquez. Op het moment dat hij de tweede plaats bezette, was het verschil met leider Rins ook te overzien. Twee tienden was het verschil bij de doorkomst met nog vier ronden te gaan.

Mir kon het tempo niet langer volgen op de softs, hij haakte af in de strijd om de overwinning. Het werd een duel tussen Alex en Alex in de laatste twee ronden. Marquez kreeg een waarschuwing toen zijn achterband even uitstapte in de laatste bocht, maar hij gaf niet op. Hij kwam nog tot op twee tienden van Rins, maar in de laatste twee ronden kreeg Marquez geen kans meer om toe te slaan. Voor Rins was het de derde MotoGP-overwinning. Marquez nam genoegen met de tweede plaats, hij eindigde voor de tweede achtereenvolgende week op het podium. Mir viel in de slotfase van de race nog terug, maar hield de derde plaats vast en is de nieuwe leider in het wereldkampioenschap.

Viñales kwam net tekort aan het eind en werd vierde voor Nakagami en Morbidelli. Andrea Dovizioso wist de schade te beperken met een zevende plaats, hij hield Cal Crutchlow en Jack Miller achter zich. Johann Zarco maakte de top-tien compleet voor KTM-rijders Brad Binder en Pol Espargaro. Aleix Espargaro werd dertiende, Iker Lecuona en Danilo Petrucci pakten de laatste punten.

Pramac Ducati-rijder Francesco Bagnaia was in Aragon de enige uitvaller. Hij kwam al in de tweede ronde ten val en moest opgeven.

De volgende MotoGP-race is al over een week, de Grand Prix van Teruel vindt volgend weekend plaats op hetzelfde circuit: MotorLand Aragon.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Aragon - Race