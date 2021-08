Quartararo domineert in Britse GP, Espargaro pakt eerste Aprilia-podium

WK-leider Quartararo kwam aan het eind van de vijfde ronde aan de leiding nadat polesitter Pol Espargaro aanvankelijk aan kop reed. Quartararo - het hele weekend al dominant - voerde het tempo direct op en sloeg een gaatje op de achtervolgers. Pol Espargaro kreeg gezelschap van zijn oudere broer Aleix, die de tweede plek overnam. Vanuit de achtergrond hadden ook Suzuki-rijders Alex Rins en Joan Mir goede zaken gedaan. Met name Rins maakte een goede indruk, hij nam achtereenvolgens Pecco Bagnaia, Pol Espargaro en Aleix Espargaro te grazen waardoor hij op de tweede plaats lag. De voorsprong van Quartararo was op dat moment al fors.

Met nog vijf ronden te gaan reed Quartararo zo'n vier seconden voor het viertal met Rins, Aleix Espargaro, Miller en Pol Espargaro. De Honda-rijder kon niet meer volgen en moest lossen uit het groepje. Hij viel terug in de schoot van Joan Mir en Alex Marquez. Die LCR Honda-rijder kende een goede wedstrijd en reed een heel stuk naar voren terwijl ook KTM-rijders Brad Binder en Iker Lecuona in de top-tien reden. Pecco Bagnaia was de grote tegenvaller. Hij viel na een redelijke start terug.

In de laatste vijf ronden kon Quartararo consolideren, hij hield het gaatje tussen de 3,5 en 4 seconden. Interessanter was de strijd om de derde plaats, want Rins was inmiddels weggereden van Aleix Espargaro en Miller. In de laatste ronde zette Miller de aanval in bij Village. De Australiër kwam aan de binnenkant, maar Espargaro wist te counteren. Aleix Espargaro wist zijn derde plek met succes te verdedigen en scoorde zo voor het eerst in de MotoGP-geschiedenis een podium voor Aprilia.

Miller moest genoegen nemen met de vierde plaats voor Pol Espargaro en Brad Binder, Iker Lecuona wist Alex Marquez in de slotfase achter zich te houden en werd zevende. Achter Marquez eindigde Joan Mir op de negende plaats. De regerend wereldkampioen verloor flink wat terrein op Quartararo, die het verschil in het klassement zag oplopen tot 65 punten.

Repsol Honda-coureur Marc Marquez schakelde zichzelf al in de eerste ronde uit. De Spanjaard vocht in de eerste ronde een fel duel uit met Pramac-rijder Jorge Martin. De beide heren raakten elkaar in Stowe en dat gebeurde in Vale nog een keer toen Marquez aan de binnenkant de aanval inzette. Dat was te optimistisch, in zijn val nam Marquez de Pramac-rookie mee. Beide coureurs kregen een DNF achter hun naam.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Groot-Brittannië

Uitslag volgt.