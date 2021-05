Miller zegeviert in knotsgekke Grand Prix van Frankrijk

Het was in aanloop naar de race zowaar langer dan een uur droog op het Bugatti Circuit van Le Mans. Het circuit was volledig opgedroogd en alle coureurs stonden bij aanvang van de vijfde ronde van het seizoen op slicks, maar de donkere wolken pakten zich tegelijkertijd samen rond het circuit. Ook de wind speelde een rol. Het werd een ontdekkingstocht op onbekend terrein. Geen van de coureurs had tijdens de trainingen veel tijd op slicks doorgebracht, aan de andere kant dateerde de laatste 'flag-to-flag' - waarbij coureurs halverwege van motor wisselen en op regenbanden verder gaan - van de Tsjechische GP in 2017.

Van pole kwam Fabio Quartararo aardig weg, maar met zijn Ducati was Jerez-winnaar Jack Miller opnieuw uitstekend weg. Hij ging aan de leiding voor Maverick Viñales en Fabio Quartararo. Marquez stoomde op naar de vierde plaats, maar ging wijd in bocht 7 waardoor Takaaki Nakagami weer binnendoor kwam. Pol Espargaro probeerde te profiteren, maar maar ging bij het uitkomen van bocht 9 bijna van de machine. Daardoor zagen Yamaha-rijders Valentino Rossi en Franco Morbidelli hun kans schoon om hem in te halen. Dat ging niet goed voor Morbidelli, die toch al met een gehavende knie onderweg was. De Italiaan ging onderuit, Rossi zakte terug naar de dertiende plaats.

Regen zet de race op stelten

Vooraan had Viñales de zaken aardig op orde, hij nam Miller aan het begin van de tweede ronde te grazen en ging aan kop. In de derde ronde begon de regen echter te vallen en begon de wedstrijdleiding met het zwaaien van de regenvlaggen. Viñales liet zich de kaas van het brood eten, Miller en Quartararo kwamen in één beweging langszij. Quartararo had ondertussen veel vertrouwen in bocht 3 en pakte Miller. De Fransman vocht een spectaculair duel uit met Miller, Rins was intussen opgeklommen naar de derde plaats met Marc Marquez in zijn spoor. Viñales zakte verder terug naar de vijfde plaats.

In de vijfde ronde regende het harder dan ooit tevoren en Miller schoot rechtdoor bij het insturen van bocht 11. Alle rijders besloten in de pits te komen en Marquez kwam als leider weer naar buiten. Joan Mir was intussen ten val gekomen, hij haalde de pits niet om te wisselen naar regenbanden. Alex Rins zat bij het uitkomen van de pits achter Marquez, maar de Spanjaard ging direct bij het uitkomen van de pits onderuit. Quartararo kwam daardoor op de tweede plaats voor Miller, die ondanks zijn moment in de voorgaande ronde toch op de derde plaats zat. Miller had echter een groter probleem, de Australiër was bij het insturen van de pits te snel en kreeg daardoor een dubbele long lap-penalty. Ook Francesco Bagnaia kreeg die straf omdat hij te snel reed in de pits.

Eenmaal terug op de baan had Marquez een voorsprong van 1,8 seconde op Quartararo. Miller reed nog op de derde plaats voor Takaaki Nakagami, Johann Zarco en Alex Marquez. Marc Marquez ging fier aan kop, maar de regenspecialist vergiste zich aan het eind van de achtste ronde in bocht 14. De achterkant van de Honda brak uit en Marquez werd van zijn fiets gelanceerd. De coureur kon zijn weg vervolgen, maar zat op grote achterstand. Quartararo kwam weer aan kop voor Miller en de Australiër ging voor het eerst door de long lap. Hij hield de tweede plaats vast aangezien het gat naar Nakagami gigantisch was.

Quartararo's fietswissel komt hem duur te staan

Quartararo's voorsprong op Miller was redelijk, maar de Australiër verloor niet veel na zijn tweede long lap. De Fransman werd echter ook onderzocht door de wedstrijdleiding omdat hij - zo bleek na het zien van een herhaling - wisselde naar de verkeerde motor. Hij stopte op de plek van Viñales en rende een stuk om naar zijn eigen motor te gaan. Dat is niet toegestaan en ook hij kreeg een long lap-penalty. Nog voordat Quartararo zijn straf inloste, kwam Miller langszij. De Australiër ging daardoor aan kop en had een voorsprong van vier seconden op Quartararo nadat de thuisrijder de langere lus in bocht 8 genomen had.

Verder naar achteren kwam Miguel Oliveira ten val in bocht 3. Hij moest in de achtervolging. Even later kwam de achtervolging van Alex Rins tot een eind. Na zijn crash bij het uitkomen van de pitstraat, crashte hij in de veertiende ronde bij het insturen van bocht 3. Na het uitvallen van Mir moest men bij Suzuki een dubbele nulscore noteren.

In de strijd om de derde plaats was Nakagami een doelwit van Zarco. De Pramac Ducati-rijder was een stuk sneller en in de veertiende ronde had de Fransman weer een plek op het podium te pakken. Zijn achterstand op Quartararo op de tweede plaats was bijna negen seconden. De regen was inmiddels enige tijd gestopt en Jack Miller's snelheid vlakte af. Hij reed langzamer dan eerder en gaf zijn team het signaal over te willen stappen naar de tweede motor, die op slicks klaarstond in de pits. Zijn voorsprong op Quartararo was op dat moment vijf seconden. De Yamaha-man had ook geen antwoord. Johann Zarco was de snelste man op de baan, hij reed op de medium-medium regenbanden en had daarmee een klein voordeel op Miller en Quartararo.

Zarco in de achtervolging, maar Miller ongenaakbaar

In de 22ste ronde had Zarco zijn achterstand op Quartararo gedicht en lang duurde het niet voordat hij zijn landgenoot passeerde. Zarco had een achterstand van zeven seconden op koploper Miller en was met zes ronden te gaan een seconde per ronde sneller. De voorsprong van Miller werd steeds kleiner, maar het was voor Zarco niet genoeg om nog een aanval te doen op de overwinning. Miller maakt nog een klein foutje in de voorlaatste ronde, maar zijn overwinning kwam niet meer in gevaar.

Miller pakte zodoende zijn tweede overwinning op rij en maakte opnieuw een reuzesprong in het wereldkampioenschap. Zarco eindigde op de tweede plaats, zijn achterstand was zo'n vier seconden op Miller. Met Quartararo stond ook de tweede Fransman op het podium, hij verloor in de slotfase tien seconden op Zarco maar deed goede zaken voor zijn kampioenschap. Francesco Bagnaia werd vierde terwijl Danilo Petrucci op de KTM van Tech3 een uitstekende prestatie leverde. De Fransman werd vijfde voor Alex Marquez en Takaaki Nakagami. Pol Espargaro werd achtste voor Iker Lecuona en Maverick Viñales. Valentino Rossi eindigde als elfde voor Luca Marini en Brad Binder. Enea Bastianini en Tito Rabat pakten de laatste punten. Franco Morbidelli kwam als zestiende en laatste aan de finish.

Na zijn eerdere crash was Marc Marquez goed onderweg om nog wat punten te scoren, maar in het laatste kwart van de race ging het mis voor de achtvoudig wereldkampioen. De Spanjaard crashte in bocht 6 en hield het voor gezien. Voor Aprilia werd de Franse Grand Prix een ramp. Het merk verloor beide rijders met mechanische problemen.

Over twee weken gaat het wereldkampioenschap MotoGP verder met de Grand Prix van Italië. Ook dan start Ducati weer als topfavoriet.

