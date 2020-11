Mir pakt dominante eerste MotoGP-zege in Grand Prix van Europa

De voorbereiding op de eerste van twee races in Valencia was behoorlijk gemankeerd door de regen, coureurs begonnen daarom met beperkte kennis en data op een droge baan. Het was namelijk een stralende dag op het Circuit Ricardo Tormo, omstandigheden waar coureurs niet eerder in gereden hebben. De bandenkeuze was daarom een gok voor velen en er werd nog volop gewisseld op de grid. Pol Espargaro was zeker van zijn zaak, hij begon van pole-position en wilde het veld in de openingsfase testen.

De start van Espargaro was goed, hij troefde Alex Rins af bij het ingaan van de eerste bocht en ging aan de leiding. Joan Mir maakte vanaf de vijfde plaats ook een goede start, hij nam Takaaki Nakagami al snel te grazen en lag derde. Verderop ging Fabio Quartararo voortvarend van start, maar in de achtste ronde kwam er een eind aan de opmars van de Fransman. Hij gleed onderuit terwijl Aleix Espargaro op dat moment hetzelfde deed. Quartararo kon zijn weg vervolgen, maar lag op grote achterstand. Hij moest opnieuw beginnen.

Alex Rins voerde intussen de druk op bij Pol Espargaro en hij zette de aanval niet veel later succesvol in. Hij nam de leiding over en ook Joan Mir lonkte naar die plek. Het duurde tot de vierde ronde voordat Mir de aanval kon plaatsen bij Espargaro, die geen antwoord had op het tempo van Rins. Aan het begin van de vijfde ronde reden de beide Suzuki's aan het front. Achter de rug van Espargaro vormde zich een treintje met Miguel Oliveira, Takaaki Nakagami en Johann Zarco.

Verder naar achteren viel Valentino Rossi stil met een technisch probleem, hij kreeg zijn machine niet meer aan de praat en zijn wedstrijd was na vier ronden voorbij. Een halve ronde later ging zijn pupil Francesco Bagnaia onderuit, zijn race kwam tot een eind. Ook Cal Crutchlow viel, hij lag even daarvoor op de dertiende plaats. Ook Aprilia-debutant Lorenzo Savadori was even daarvoor al ten val gekomen. Zodoende lagen Maverick Viñales (vanuit de pits gestart) en Quartararo (na zijn crash) op de vijftiende en zestiende plaats. Beide heren waren daarmee nog in de titelrace, maar liepen flinke averij op.

Vooraan was het status quo na tien ronden: Rins, Mir en Espargaro op de eerste drie plaatsen voor Oliveira, Nakagami en Zarco. Morbidelli, op de hardste banden gestart, verloor langzaam maar zeker de aansluiting met dat groepje, hij werd ingehaald door Jack Miller - de eerste Ducati GP20 in koers. Andrea Dovizioso was na de start niet veel opgeschoten. Hij lag tiende voor Danilo Petrucci, zijn teamgenoot.

Mir zat geduldig in het spoor van teamgenoot Rins, die het tempo een beetje op probeerde te voeren. Mir kon goed volgen. De WK-leider kon een enorme zaak doen in de titelrace, maar een MotoGP-overwinning stond bovenaan zijn verlanglijst. Rins deed in de dertiende en veertiende ronde een poging om het verzet te breken, maar Mir bleef stoïcijns op het wiel van zijn teamgenoot zitten. Ook Espargaro gaf geen krimp, hij volgde op een paar tienden. Het leidende trio had een voorsprong van twee seconden op Takaaki Nakagami, die Oliveira passeerde in het gevecht om de vierde plaats.

In de zeventiende ronde zette Mir zijn GSX-RR aan de binnenkant bij teamgenoot Rins, die in bocht 8 te wijd ging. Mir pakte de leiding in de wedstrijd over en reed direct daarna zijn persoonlijk snelste ronde. Hij zette Rins onder druk, maar die had niet meteen een antwoord. Het gat werd groter, drie tienden was het verschil. Hij volgde dat rondje op met de snelste ronde in de race, Mir verdubbelde zijn voorsprong op Rins en zat op zes tienden van een seconde. Espargaro bleef er knap bij en toonde daarmee aan hoe goed hij dit seizoen is, laat staan hoe sterk de KTM RC16 anno 2020 is.

Met vijf ronden te gaan had Mir zijn teamgenoot in de tang en was het verschil voor het eerst groter dan een seconde. Verder naar achteren had routinier Dovizioso het opnieuw aan de stok met een Marquez, weliswaar de jongere broer van uittredend wereldkampioen Marc. Dovizioso haalde hem op het rechte stuk in waarna Marquez bij het insturen van bocht 1 grip aan de voorkant verloor. De Spanjaard viel voor de tweede achtereenvolgende race en nam Dovizioso bijna mee in zijn val. Dat kon voorkomen worden, Marquez liep daardoor flinke averij op in het kampioenschap voor rookies.

Vooraan kwam de overwinning van Joan Mir niet meer in het gedrang. De coureur van Mallora pakte zijn allereerste overwinning in de MotoGP en deed een gouden zaak in het wereldkampioenschap. Hij heeft nu een voorsprong van 37 punten op teamgenoot Rins, de tweede man in de wedstrijd. Rins maakte de 1-2 voor Suzuki compleet. Het was voor Suzuki voor het eerst sinds 1982 dat ze op de eerste en tweede plaats eindigden in een race op het hoogste niveau. Pol Espargaro werd derde voor Takaaki Nakagami en Miguel Oliveira. Jack Miller kwam als zesde aan de finish, Brad Binder kwam - ondanks dat hij een long lap penalty moest nemen - als zevende aan de finish. Hij passeerde Andrea Dovizioso in de slotfase, de Ducati-man werd achtste.

Johann Zarco viel terug in de laatste ronden en werd negende, net voor Danilo Petrucci. Franco Morbidelli's bandengok pakte niet goed uit, hij werd elfde voor Stefan Bradl. Maverick Viñales kwam na zijn start uit de pitstraat tot de dertiende plaats, Fabio Quartararo kwam verslagen aan de finish. De Petronas Yamaha SRT-man sleepte na zijn valpartij nog twee punten uit het vuur, maar was zwaar teleurgesteld.

Volgend weekend gaat het MotoGP-kampioenschap verder met de Grand Prix van Valencia.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Europa - race