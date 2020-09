Viñales toont veerkracht en wint Grand Prix van Emilia-Romagna

Nadat meteorologisch drama eerder op zondag keken ook de MotoGP-rijders gespannen naar de lucht. Een buitje legde de Moto2-race even daarvoor nog plat, maar het weer klaarde weer op tegen de tijd dat de matadoren uit de koningsklasse op de baan verschenen. Vanaf pole-position was het Maverick Viñales die met de beste positie van start mocht gaan, maar hij heeft dat niet vaak tot een goed einde kunnen brengen. Naast hem stond Jack Miller, die eerder op zondag nog zwaar ten val kwam. Fabio Quartararo begon als derde aan de race, WK-leider Andrea Dovizioso stond op de tiende startplaats.

De starts van de Ducati zijn traditioneel goed en ook nu: Jack Miller maakte de kopstart aan het front van het veld. Lang duurde het echter niet voordat Viñales de aanval opende. Hij ging aan de leiding voor Miller en Bagnaia. Drama in de eerste ronde was er voor Franco Morbidelli, die moest helemaal achteraan aansluiten na een aanrijding met Aleix Espargaro. De Aprilia-rijder kwam ten val en keerde terug in de pits. Valentino Rossi had na de start een plekje gewonnen, maar de Yamaha-man kwam in de tweede ronde van de race ten val bij het insturen van bocht 4. The Doctor stapte weer op zijn fiets, maar hem stond een inhaalrace te wachten.

Red Bull KTM-man Brad Binder stoomde na de start op naar de derde plaats, hij passeerde onder meer teamgenoot Pol Espargaro. Binder had zijn machine echter niet goed onder controle na de snelle bochtencombinatie 11-12-13 en verloor de voorkant bij het insturen van bocht 14. Ook hij viel terug. Zodoende vond Pecco Bagnaia zichzelf terug op de tweede plaats met Espargaro op P3. Het meest opvallende was echter dat Maverick Viñales aan de leiding ging, de man was vorig weekend kansloos in de openingsfase van de race maar werkte nu een goede eerste fase van de race af.

Viñales reed in de eerste vijf ronden aan de leiding, maar het stond buiten kijf dat Bagnaia de snellere man was. Met een snelste ronde in de race vond Bagnaia de aansluiting en zette hij de aanval in. Bij het ingaan van bocht 4 ging Viñales iets te wijd en Bagnaia profiteerde handig. Hij nam de koppositie over. De Yamaha-rijder deed een poging op het volgende rechte stuk te counteren, maar hij was kansloos tegen de Ducati. Die andere Pramac Ducati-rijder, Jack Miller, was kansloos en zakte in rap tempo door het veld. De Australiër kwam aan het eind van de achtste ronde in de pits en gaf op.

Bagnaia was indrukwekkend aan de kop van het veld, maar hij slaagde er niet direct in om weg te rijden van Viñales. Het duurde tot de elfde ronde voordat het wel lukte. Viñales was een paar ronden zo'n drie tienden langzamer dan Bagnaia bouwde zijn marge uit tot anderhalve seconde. Viñales had op zijn beurt nog weinig te vrezen van KTM-coureur Espargaro, die op de derde lag voor Quartararo. De tweevoudig MotoGP-winnaar had geen antwoord op de snelheid van Espargaro, die daardoor comfortabel op de derde plek zat. Joan Mir en Iker Lecuona lagen halverwege op de vijfde en zesde plaats voor Miguel Oliveira en Alex Marquez. WK-leider Andrea Dovizioso lag negende.

Terwijl VR46-pupil Bagnaia zijn leidende positie verstevigde met weer een 1.32'er, gaf de oude meester Rossi er de brui aan. Hij kwam na zeventien ronden in de pits en noteerde een nulscore. Toen hij op de stoel in de pitbox ging zitten, zag hij hoe Bagnaia probeerde het verzet van Viñales definitief te breken. De Spanjaard had op zijn beurt weinig te dulden van Espargaro, terwijl Quartararo de druk een beetje opvoerde en met de gedachte speelde om een aanval op de derde plaats te doen. Dat was nog geen sinecure.

In de 21ste ronde sloeg het noodlot toe voor Bagnaia, die een comfortabele voorsprong verdedigde. Bij het insturen van bocht 6 naar links schoof de voorkant van de machine weg en eindigde Bagnaia na een werkelijk foutloze race alsnog in de grindbak. De nieuwe leider: Maverick Viñales. De Yamaha-man had ineens een mooie voorsprong op Espargaro, die zijn tweede plek met hand en tand verdedigde ten opzichte van Quartararo. Het duel tussen de twee zorgde er ook voor dat Joan Mir nog aanspraak maakte op het podium.

In de ronden daarna deed Quartararo van alles om Espargaro te verschalken, maar hij vond geen gaatje. Mir vond de aansluiting en nam de plek van Quartararo over. Niet veel later maakte hij ook de move op Espargaro. Zo ging de KTM-man binnen een halve ronde van de tweede naar de vierde plaats. Bij het ingaan van de laatste ronde kreeg Quartararo echter een long lap penalty voor het herhaaldelijk overschrijden van de track limits. In de laatste ronde kwam de Petronas Yamaha SRT-rijder echter niet door de long lap en dus zou hij na de wedstrijd een tijdstraf krijgen.

Vooraan was Maverick Viñales echter ongenaakbaar, hij pakte zijn eerste overwinning van het seizoen en rekende af met de problemen die hem zo lang parten speelden. Joan Mir reed nog een uitstekende laatste ronde en kwam op 2.4 seconden van Viñales aan de finish met Quartararo op de derde plaats. Hij kreeg drie seconden straf en zakte daarom terug naar de vierde plaats. Espargaro pakte zodoende namens KTM een podium in Misano.

Quartararo zakte door zijn tijdstraf terug naar de vierde plaats en was woedend. Miguel Oliveira eindigde als vijfde voor de sterk rijdende Takaaki Nakagami. Alex Marquez reed de beste MotoGP-race uit zijn carrière en werd zevende voor Andrea Dovizioso. De Ducati-man had geen racetempo om naar voren te rijden, maar is desondanks nog altijd de leider in het wereldkampioenschap. De zieke Franco Morbidelli kwam als negende aan de finish terwijl Danilo Petrucci de top-tien compleet maakte.

Johann Zarco werd elfde voor Alex Rins en Bradley Smith. De Britse Aprilia-man was de laatste die de finish haalde nadat ook Iker Lecuona in de slotfase nog crashte en uitviel.

Volgende week gaat het wereldkampioenschap verder met de Grand Prix van Spanje. Dan is het Circuit de Barcelona-Catalunya het decor voor de achtste ronde van het seizoen.

Uitslag MotoGP Grand Prix van Emilia-Romagna - Race