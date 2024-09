De MotoGP-kalender van 2024 is meermaals op de schop gegaan. In de oorspronkelijke plannen zou de sport komend weekend een triple-header aftrappen in India, gevolgd door races in Indonesië en Japan. Het treffen op Buddh International Circuit is echter geschrapt en ook de verplaatste GP van Kazachstan gaat niet door. Om de kalender toch uit twintig Grands Prix te laten bestaan, heeft de MotoGP ervoor gekozen om dit weekend een tweede raceweekend af te werken in Misano. Het organiseren van de Grand Prix van Emilia-Romagna zorgt qua logistiek echter voor de nodige complicaties, omdat de hele paddock binnen enkele dagen van Misano naar Lombok vervoerd moet worden - een tocht van zo'n 12.000 kilometer.

Om ervoor te zorgen dat de MotoGP, Moto2 en Moto3 op vrijdag 27 september volgens planning aan hun eerste trainingen in Indonesië kunnen beginnen, heeft promotor Dorna Sports een strakke planning opgesteld. Carles Jorba, operationeel directeur van Dorna, is een expert in dergelijke planningen. Hij heeft vertrouwen in het plan, dat direct na de finish van de MotoGP-race in Misano in gang wordt gezet. Die finish is overigens iets voor 14.00 uur, een uur eerder dan gebruikelijk. Die keuze is niet gemaakt vanwege de logistieke uitdagingen, maar om een clash met de Grand Prix van Singapore van de Formule 1 te voorkomen.

Het actieplan van Dorna wordt na de podiumfestiviteiten van komende zondag in gang gezet. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Vanaf 14.30 uur, zo'n 45 minuten na de finish, gaat de klok echt tikken. De fans die zich op de baan hebben gemeld voor de podiumfestiviteiten, moeten dan weer van het asfalt zijn. "We wilden het plezier van de fans niet in gevaar brengen", vertelt Jorba aan Motorsport.com. Daarna beginnen de verschillende fases van de reis. Dit begint met het inladen van de trucks in Misano. "Een truck inladen kost een uur en daarna hebben we een rit van zes uur voor de boeg naar luchthaven Milaan-Malpensa. We praten al weken met de autoriteiten aldaar, die de volgorde hebben waarin ze de dozen ontvangen. Alles moet geïnspecteerd worden voordat ze het vliegtuig in gaan."

Jorba benadrukt wel dat er dit jaar enkele nieuwigheden zijn die zijn leven en die van zijn collega's makkelijker maken. "In 2023 hebben we maatregelen genomen door transportdozen te laten maken voor de uitrusting, met specifieke vormen die passen bij de contouren van de vliegtuigen die we gebruiken", legt hij uit. "Het kost nu zo'n zes uur om een vliegtuiglading voor te bereiden, tot vorig jaar duurde dat twee keer zo lang. Hierdoor kunnen we veel efficiënter werken. Als je eenmaal weet hoe de dozen gerangschikt zijn, is het net een puzzel."

Met nieuwe transportdozen moet meer vracht in de vliegtuigen passen, terwijl de Boeing 777 voor minder uitstoot moet zorgen. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

"We weten bijvoorbeeld al dat de teams van de Moto2 en Moto3 in één vliegtuig passen", vervolgt Jorba, voordat hij een ander belangrijk aspect benadrukt voor de Aziatische tour, die naast Indonesië en Japan ook Australië, Thailand en Maleisië aandoet voor de terugkeer in Europa met de GP van Valencia op 16 november. "Tot nu toe hebben we vier Boeing 747's gebruikt, maar met dank aan onze overeenkomst met Qatar Airways gebruiken we nu vijf Boeing 777's. Dat stelt ons in staat om 30 procent minder uit te stoten, omdat we van vliegtuigen met vier motoren naar vliegtuigen met twee motoren gaan. We gaan dus van zestien motoren naar tien."

Al het bovenstaande is natuurlijk tot op zekere hoogte afhankelijk van medewerkers op het circuit, laad- en losoperators en chauffeurs die hun werk doen. Verder ligt het allemaal in handen van externe actoren die een directe invloed hebben op het wel of niet halen van de planning. Dat beseft Jorba terdege. "In 2022 hadden we een technisch probleem met een vliegtuig, waardoor we de vrijdag in Argentinië moesten annuleren", herinnert de Catalaan zich.

Als alles volgens schema verloopt, stijgt de eerste Boeing 777 maandag om 13.00 uur op van Milaan-Malpensa. Na een tussenstop in Doha moet het vliegtuig dinsdag rond 11.15 uur lokale tijd landen in Lombok. Het laatste van vijf vliegtuigen vertrekt volgens planning dinsdag om 17.00 uur, om woensdag in 15.00 uur in Lombok te arriveren. "Daar wordt alles uitgeladen en dan wordt het met kleine vrachtwagens over de weg - die niet zo zijn zoals die van Milaan - vervoerd naar Mandalika", aldus Jorba.