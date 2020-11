Rabat: "M'n hart was gebroken toen ik hoorde over m'n vertrek"

Ducati bevestigde vorig weekend dat het laatste van de zes zitjes richting Marini gaat. De Italiaan heeft een eenjarig contract bij Avintia. Enea Bastianini gaat eveneens voor dat team rijden, hij tekende eerder dit seizoen al een contract bij Ducati. Marini neemt in zijn kielzog een deel van het VR46-meubilair mee. De Italiaan neemt enkele crewleden uit de Moto2 mee en krijgt de motor ook in de kleuren van Sky VR46. Teambaas Pablo Nieto krijgt daarnaast een functie bij Avintia. Naar verwachting neemt VR46 het team Avintia in zijn geheel over.

De komst van Marini gaat echter ten koste van Rabat, de Moto2-wereldkampioen van 2014. Hij had aanvankelijk een doorlopend contract tot het eind van 2021, maar moet nu toch plaatsmaken. Rabat sprak donderdag de wens uit om in de MotoGP te blijven, maar het nieuws kwam als een klap in zijn gezicht. “Je komt hier en dan zie je dat je niet de kans krijgt die je verdient. Ik heb in de MotoGP altijd voor privéteams gereden en in deze klasse is het moeilijk om dan op hoog niveau te presteren”, zei Rabat donderdag in gesprek met de verzamelde media, waaronder Motorsport.com. “Het is niet onmogelijk, maar je hebt minder kansen om in de prijzen te rijden. Ik ben al deze jaren blijven vechten met dezelfde mentaliteit, ik denk dat ik veel geleerd heb. Je ziet de rondetijden tussen de eerste en de laatste [coureur], het is te gek voor woorden [hoe dicht het bij elkaar zit]. Als ik de kans heb om in de MotoGP te blijven zou dat heel mooi zijn, we zullen zien. Toen ik begreep dat ik geen motor meer zou hebben in 2021 was mijn hart gebroken.”

De manager van Rabat werkt op dit moment aan een plan voor 2021, de Spanjaard heeft zijn ogen gericht op het vacante zitje bij Aprilia. “Mijn manager kijkt naar de mogelijkheden voor volgend jaar, daarvan is Aprilia een concrete optie. Het is voor mij een droom dat een MotoGP-team op mij zou wedden, zeker als ik daardoor de kans heb om in dit kampioenschap te blijven. Maar uiteindelijk zijn er veel toprijders die in aanmerking komen voor dit zitje, het wordt lastig. Maar ik geloof dat ik goed genoeg ben. Ik kan goed presteren en ik weet wat ik kan met een goede motor en een team dat mij helpt. Ik heb het niveau om te blijven vechten.”

Motorsport.com kon eerder deze week melden dat Moto2-rijder Marco Bezzecchi een van de kandidaten is voor het tweede zitje van Aprilia. Die plek is vrijgekomen na de uitspraak in de Iannone-dopingzaak en het feit dat Cal Crutchlow zich teruggetrokken heeft. Rabat sluit een overstap naar het WK Superbikes overigens ook niet uit.