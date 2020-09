Raadselachtige problemen spelen Viñales weer parten

Viñales pakte zaterdag voor de tweede keer dit seizoen pole-position, maar tijdens de race kon hij het tempo van de koplopers bij lange na niet volgen. De Spanjaard viel kort na de start terug naar de vierde plaats en hield merkgenoot Fabio Quartararo enige tijd op. Uiteindelijk hervond Viñales – zoals wel vaker – in het eind van de race zijn snelheid, maar het was te laat. Een zesde plaats was het resultaat en dus liep hij weer belangrijke punten mis in de titelstrijd, die wagenwijd openligt. Na afloop van de race vroeg Motorsport.com hem naar een eventuele oplossing voor de mysterieuze problemen, die hem al een paar jaar parten spelen.

“Het probleem is dat ik geen duidelijke verklaring heb. Dat is het probleem”, reageerde Viñales gedesillusioneerd. “Ik reed het ene moment een ronderecord en was het volgende moment gewoon een pion op de baan die andere rijders in de weg reed. Het is voor een rijder heel moeilijk om te blijven geloven en gemotiveerd te blijven. Wat kan ik nog doen? Moet ik mijn stijl 70 keer per weekend veranderen om de motor aan het werk te krijgen? Dan begin ik aan de race en heb ik weer dezelfde problemen. Het is lastig. Ik wil niet steeds zeggen dat de motor niet werkt zoals ik zou willen. De motor is wat het is, maar we hebben wel problemen. Daar moet ik mee omgaan en ik moet niet te enthousiast worden als ik weer zo’n kwalificatie heb.”

Viñales verdedigt bandenkeuze

Viñales was tijdens de race de enige coureur die met de hardste compound achterband reed, maar hij ontkende dat het de oorzaak van het probleem is. “Zaterdag reed ik 1.32.1 op de harde band”, vervolgde hij. “Deze ochtend was de baantemperatuur 19 graden Celsius en reed ik ook 1.33.1 met een gebruikte harde band. Ik heb de juiste keuze gemaakt, in de trainingen was ik steeds iets sterker dan de anderen. Ook in de eerste training, ook in VT4. Ik weet het niet, maar het heeft meer te maken met de band.”

Dinsdag staat er een collectieve testdag op het programma waar Viñales aan zijn problemen kan werken, maar de coureur verwacht geen wonderen: “Het is frustrerend dat ik tijdens de trainingen zo goed ben en dat de motor vervolgens niet werkt tijdens de race. Ik weet het niet. Nu hebben we een test, maar dat is hetzelfde als anders. Met meer grip tijdens een test voelt alles heel goed en tijdens de race heb ik steeds hetzelfde probleem.”

Met medewerking van Lewis Duncan