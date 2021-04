Quartararo zet ‘amateuristische’ Qatar GP recht met overwinning

Quartararo eindigde een week geleden tijdens de Grand Prix van Qatar op de vijfde plaats, maar was niet tevreden met dat resultaat. Zondag begon Quartararo in eerste instantie met een paar plekken verlies. Van de vijfde startplek viel hij in de openingsronde terug naar P9. Uiteindelijk reed hij zich langzaam maar zeker naar voren en pakte hij in de negentiende ronde de leiding over van Jorge Martin. Vanaf dat moment wist Quartararo zich los te rijden. Aan de finish had hij een voorsprong van 1.4 seconde.

“Ik heb niet veel gewonnen, deze vanaf de negende plek is zeker een van de meest speciale overwinningen”, zei Quartararo gevraagd hoe hij deze overwinning zou beoordelen. “Halverwege de race reed ik min of meer op die positie en ik voelde me zo goed op de plekken waar we kunnen inhalen. Ik voelde daar dat ik de race kon winnen. Het is een groot verschil met vorige week, toen reed ik als een amateur. Ik was aan het rommelen met de mapping, de banden waren niet goed en ik heb het deze keer recht kunnen zetten. Het voelt goed om te winnen, maar ook om met twee Fransen aan kop te staan. Het is lang geleden dat dat voor het laatst gebeurde. Ik ben heel blij met de overwinning.”

Stap voor stap

Vorig jaar won Quartararo ook de eerste twee races van het seizoen, maar daarna ging het mis voor de Fransman. Dit jaar wil Quartararo het echter ‘stap voor stap’ doen en niet te veel aan het grotere doel denken. “Vorig jaar won ik twee races in Jerez, de tweede met een voorsprong van acht seconden. We moeten stap voor stap bekijken. We hebben nu twee races gehad op dit circuit en ik voel me hier goed met de motor. We zijn hier gewoon snel. Maar ik wil nu geen ‘ja’ zeggen en dan over een paar weken constateren dat het ‘nee’ is. Ik geloof dat we een goede motor hebben, maar dat moeten we elders nog ontdekken. Op dit moment gaat het heel goed.”