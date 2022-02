Quartararo zat overal op de limiet tijdens beste ronde in Indonesië

De snelste tijd tijdens de afsluitende dag van de MotoGP-test op het Mandalika International Street Circuit werd gereden door Pol Espargaro, maar slechts 0,014 seconde daarachter klokte Fabio Quartararo de tweede tijd. Gedurende het voorseizoen heeft de Fransman al meerdere keren zijn frustraties geuit over het gebrek aan verbetering qua topsnelheid bij de Yamaha M1. Zaterdag liep het nog steeds niet lekker voor Quartararo, die meer moeite had om te pushen in een kwalificatieronde dan in 2021.

Op zondag was dat het voornaamste punt waaraan Quartararo en Yamaha werkten en dat leverde een positieve stap op, hoewel hij desondanks nog iets meer had verwacht. “Ik was ’s ochtends vrij snel, maar ik was niet zo blij omdat het gevoel niet echt geweldig was”, antwoordde Quartararo op een vraag van Motorsport.com. “De omstandigheden waren ’s middags vergelijkbaar, maar mijn gevoel was veel beter en daar was ik blijer mee dan met mijn rondetijd. Maar we hebben helaas de limiet bereikt. Voor mijn gevoel zat ik overal op de limiet. De rondetijd was beter, maar ik had nog beter verwacht. Maar laten we afwachten, Qatar is een ander verhaal. Ik ben er 100 procent klaar voor.”

Quartararo werkte zondag ook een racesimulatie af, maar die verliep verre van ideaal voor de Yamaha-rijder. De keuze voor de medium achterband lag daaraan ten grondslag. “We hebben met het team besloten om in de racesimulatie met de medium te rijden, omdat de soft hier niet gebruikt wordt in de race”, legde de regerend wereldkampioen uit. “Maar de racesimulatie werd een nachtmerrie, ik heb nog nooit zo’n slecht gevoel gehad met de achterband. Na de simulatie reed ik met een heel oude soft en daarop was ik meer dan een halve seconde sneller. Ik ben dus heel blij met de snelheid, zelfs in de middag reed ik op een achterband van 10 ronden oud nog 1.31.6. Dat is heel goed, eigenlijk denk ik zelfs dat we geweldig werk hebben geleverd. We hebben onszelf aan de motor aangepast en ik vind dat onze snelheid sterk is.”