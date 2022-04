Quartararo wint op overtuigende wijze Grand Prix van Portugal

De weergoden hadden de MotoGP-coureurs flink dwarsgezeten op vrijdag en zaterdag, met veel regenbuien en harde wind. Zondag hielden zij de zon nog steeds goed verborgen achter de wolken (17 graden Celsius), maar de hemelsluizen zaten nu wel op slot.

Johann Zarco was in de kwalificatie op een opdrogende baan het snelst geweest en mocht van pole-position vertrekken. De Fransman werd bij het startschot voor de race over 25 ronden verschalkt door Joan Mir, tweede in de opstelling. Fabio Quartararo rukte op van de vijfde naar de derde plek. Hij haalde Aleix Espargaro en Jack Miller in. De regerend wereldkampioen aarzelde niet en klopte in openingsronde gelijk ook Zarco. Quartararo zette de achtervolging in op Mir, die na een paar bochten al een voorsprong van acht tienden had.

Miller rijdt Mir onderuit

Quartararo verbeterde meerdere keren de snelste ronde en liep gauw in op Mir. De machtswisseling was in de vierde ronde een feit. Quartararo liep vervolgens ronde na ronde verder uit op de concurrentie. Halverwege de wedstrijd was hij al drie seconden los. Daarbij werd de titelverdediger geholpen door Mir en Zarco, die het flink met elkaar aan de stok hadden. Kort achter het duo zat Miller in vierde positie en knokten Aleix Espargaro met Alex Rins (gestart van de 23e en voorlaatste plek) om de vijfde plaats.

Miller vond de aansluiting bij Mir en Zarco en dat bleef niet zonder gevolgen. De Australiër probeerde met nog zeven ronden voor de boeg Mir in te halen op het rechte stuk, maar verloor de controle over zijn Ducati bij het ingaan van de eerste bocht en gleed onderuit. Miller zat op dat moment aan de binnenkant van Mir, die geen schijn van kans had en mee het grind in ging.

Door alle schermutselingen kon Quartararo onbedreigd naar de winst rijden. De Fransman finishte met een voorsprong van bijna zes seconden als eerste. Na het wegvallen van Miller en Mir voerde Aleix Espargaro de druk op bij tweede man Zarco, maar hij kwam niet langs de Pramac-rijder. Rins sloot zijn indrukwekkende opmars vanuit het achterveld af met de vierde plaats. Thuisrijder Miguel Oliveira trakteerde zijn publiek op de vijfde positie. In een spannende strijd voor de zesde plaats rekende Marc Marquez af met broer Alex, de geblesseerde Francesco Bagnaia (schouderkwetsuur na een crash in de kwalificatie) en Repsol-teamgenoot Pol Espargaro.

Maverick Viñales werd tiende. De laatste punten waren voor Andrea Dovizioso, Luca Marini, Franco Morbidelli, Remy Gardner en Marco Bezzecchi.

Bastianini verliest WK-leiding

Enea Bastianini kende geen goed weekend. De Ducatist in dienst van Gresini, winnaar in Qatar en de Verenigde Staten, kwam in de kwalificatie niet verder dan de achttiende plek en ging zondag na tien onzichtbare ronden in het middenveld onderuit. Daarmee verloor hij de leiding in het WK. Ook Jorge Martin, Brad Binder, Fabio di Giannantonio verlieten met een crash de race. Raul Fernandez ging niet van start door een handblessure, opgelopen bij een crash in de kwalificatie.

Quartararo en Rins delen na vijf races de WK-leiding met 69 punten. Aleix Espargaro staat derde met 64 punten, gevolgd door Bastianini met 61. De volgende Grand Prix is op zondag 1 mei in Spanje, in Jerez de la Frontera.

Uitslag: MotoGP Grand Prix van Portugal