Quartararo wil tijdens Portugese GP aan zichzelf werken

Na zijn overwinning in de Catalaanse GP kwam de Fransman eigenlijk niet meer in het stuk voor. Na twee crashes in Valencia waren zijn titelambities definitief verleden tijd. Quartararo is net als de andere Yamaha-rijders kritisch geweest op het gedrag van de machine, maar hij denkt dat hij zich dit weekend meer moet richten op het verbeteren van zichzelf met het oog op 2021.

“We hebben niet echt een basis, maar in elke race waar we snel waren hebben we dat min of meer met hetzelfde gedaan”, zei Quartararo, die voorafgaand aan de slotrace van het seizoen op 17 punten van de tweede plaats staat. “Wat ik dit weekend vooral wil doen is mezelf verbeteren op basis van de negatieve dingen die ik van mezelf zag. Ik wil de baan opgaan en de negatieve punten die ik vanaf het begin van dit seizoen heb aanpakken. Dat is het voor deze GP, ik wil alles veranderen en proberen op een goede manier te werken. Dan wil ik zien of het beter voelt. Ik denk dat het meer aan mezelf ligt dan aan de motor. We zullen natuurlijk testen, we zullen wat set-ups proberen die belangrijk zijn voor de toekomst. Uiteindelijk hebben we twee sessies van zeventig minuten. Het wordt een hele belangrijke dag voor ons. Ik denk dat het ook voor het team belangrijk is, maar vooral voor mezelf.

Viñales wil 'plezierig weekend': "Slechter dan dit kan niet"

Maverick Viñales staat twee punten voor Quartararo, ook hij heeft de afgelopen races problemen gehad met de Yamaha. De Spanjaard zegt zich niet meer druk te maken over zijn eindpositie in het kampioenschap, hij gelooft dat het zaak is om het plezier terug te vinden nu het ‘niet slechter kan’ met Yamaha. “Dit is een circuit waar je van kunt genieten. Het is een ander circuit, maar heel leuk om te rijden. Met de R1 heb ik hier gereden en dat was fantastisch. Ik denk dat de MotoGP hier heel veeleisend kan zijn, je rijdt de hele tijd met een wheelie. Maar, verdomme, dit is een fantastisch circuit. We zullen zien of we ons kunnen aanpassen, maar we hebben veel slechte races gehad en willen gewoon plezier maken. Het is tijd om nu een goede race te rijden, een perfect weekend. Mijn mindset is positief, want eigenlijk kan het niet slechter. Het is de laatste race en ik wil genieten van de mooie momenten.”