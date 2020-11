Quartararo wil in 2021 gebruikmaken van Yamaha uit 2019

Op papier draait Quartararo een prima seizoen in 2020 met drie overwinningen, maar buiten de zeges om zijn successen schaars. De rijder van Petronas SRT eindigde in de twaalf overige races slechts één keer in de top-vijf en die inconsistentie zorgde ervoor dat hij de leiding in het wereldkampioenschap op Motorland Aragon verspeelde aan Joan Mir. De campagne van Quartararo staat in schril contrast met zijn debuutseizoen in 2019, waarin hij liefst zeven keer op het podium stond. Nog altijd maakt hij kans op de wereldtitel, maar de kans daarop is door een achterstand van 37 punten op Mir niet groot.

Quartararo geeft dan ook toe dat er ‘veel’ moet veranderen bij Yamaha. De ontwikkeling van het motorblok is als onderdeel van maatregelen om de kosten te drukken niet toegestaan en dat baart de Franse rijder zorgen. Hij hoopt daarom ook dat de regels het toestaan dat hij teruggrijpt op de Yamaha van 2019. “Ik maak me zorgen, maar ik hoop uit te vinden of het mogelijk is om de motor van vorig jaar te gebruiken of dat we dezelfde motor moeten blijven gebruiken als dit jaar”, zei Quartararo. “Maar het is duidelijk dat we veel moeten veranderen aan de manier waarop we werken, niet zozeer binnen het team maar in het algemeen met Yamaha.”

Petronas SRT-teamgenoot Franco Morbidelli rijdt dit jaar op de 2019-versie van de M1 en boekte op die machine twee overwinningen. Ook scoorde hij van alle Yamaha-rijders de meeste punten sinds de Grand Prix van San Marino. Quartararo gaf zondag bovendien toe dat de M1 van 2020 nooit als ‘zijn motor’ heeft aangevoeld, een gevoel dat al sinds de eerste testkilometers aanwezig is. “De motor van 2020 is ten opzichte van vorig jaar flink veranderd en al na mijn eerste ronden in echt droge omstandigheden had ik het gevoel dat het niet mijn motor was. Als de motor vanaf VT1 goed aanvoelt, voeren we een aantal veranderingen door en dan is alles perfect. Maar als het bij de start lastig is, raak je de weg kwijt.”