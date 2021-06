Quartararo: We krijgen hier een hele kluif aan Marquez

Marquez is al sinds 2010 ongeslagen op de Sachsenring en sprak donderdag de verwachting uit dat hij dit weekend zonder grote fysieke beperkingen zou kunnen rijden. Vrijdagochtend was de Spanjaard meteen de sterkste en op vrijdagmiddag zag het er – ondanks dat hij geen kwalificatiesimulatie deed – ook heel aardig uit. Quartararo eindigde op zijn beurt als tweede in de tweede vrije training en heeft ook een goed gevoel over zijn tempo voor de Duitse GP.

“Hij is sterk en ik denk dat we een hele kluif aan hem gaan krijgen, maar ik voel me ook goed”, zei Quartararo vrijdag. “In 2019 was ik hier aan het jagen op m’n eerste overwinning en hij maakte me het leven heel erg zuur, ik probeer nu hetzelfde bij hem te zien. Maar hij ziet er supersnel uit, zijn tempo is goed. We weten dat hij op dit circuit altijd goed is en ik denk dat iedereen – hoewel ik de enige ben die het zegt – het hem gunt dat hij dit weekend een goed resultaat scoort. Dan ben ik blij voor hem en niet voor mezelf. We moeten voor onszelf ook zorgen dat we tot een heel goed resultaat komen hier en proberen dat hij niet weer kan winnen. Ik hoop zelf voor het podium en de overwinning te vechten, dat weegt voor mij het zwaarste. Voor hem [en de sport] zou het goed zijn als hij weer een succesje heeft.”

Geen pijn aan hand of schouder na crash

De WK-leider kwam vrijdagochtend tijdens de eerste training ten val in de twaalfde bocht. Hij leek daarbij zijn rechterschouder te bezeren, maar vertelde in de middag dat hij er niets aan over had gehouden. “M’n hand voelde niet helemaal goed door de impact, maar verder geen probleem”, verklaarde hij. “In de tweede training voelde ik het niet meer en was het allemaal prima. Het was wel een raar moment, maar verder heb ik geen last meer.”

Marc Marquez, Repsol Honda Team Foto: Gold and Goose / Motorsport Images