Quartararo verwacht niet voor zege te vechten in Oostenrijk

De Red Bull Ring is in recente jaren een van de moeilijkste circuits geweest voor de Yamaha. Dit heeft in eerste instantie te maken met de langzame bochten en lange rechte stukken, maar ook met de topsnelheid van de Yamaha. De M1 was vrijdag op het meetpunt zo’n 6 tot 12 kilometer per uur langzamer dan de Ducati. WK-leider Quartararo stond vorig seizoen nog op het podium in Oostenrijk, maar haalde vrijdagochtend ternauwernood de top-tien. In de middag werden vanwege de regen geen representatieve tijden gereden. Hoewel de Fransman over het algemeen redelijk tevreden is met het tempo, gaf Quartararo toe dat het tijdens de beide Oostenrijkse races vooral zal gaan om het beperken van de schade.

“Wat betreft de banden gaat het hier beter zijn, veel beter dan in Brno. Ik maakte in de eerste training een fout, ik vergat over te schakelen naar een andere instelling van de motor en dat was een fout”, aldus de Petronas Yamaha-rijder. “Het was niet slecht, we reden een 1.25.1 op een circuit waar we altijd problemen hebben. De afstelling van de motor was vanochtend ook niet heel goed. Eigenlijk was ik vandaag niet zo blij, ik weet dat we hier niet heel goed zijn. Hopelijk ben ik morgen blijer als we iets meer hebben kunnen proberen. Maar helaas lijkt het erop dat ik hier niet kan zeggen dat we voor de overwinning gaan vechten. Maar ik doe m’n best om het maximale aantal punten mee te nemen en vanaf Misano krijgen we vier races die goed voor ons zijn. Dan moeten we er weer staan.”

Minder toeren voor Yamaha?

Motorsport.com vroeg Quartararo ook naar de situatie waar Yamaha wat betreft de motorblokken mee te maken heeft. Het merk heeft een verzoek ingediend om de zegels te verbreken en een oplossing te vinden voor het betrouwbaarheidsprobleem. Om de blokken te sparen geeft Yamaha de coureurs bovendien wat minder toeren. “Ik heb daar geen idee over, nee, geen idee”, reageerde hij. “Ik hoop dat we meer vermogen hebben, maar ik heb geen idee over het toerental. Dat is meer een vraag voor teamleden.” Fabrieksrijder Valentino Rossi gaf het min of meer toe, maar liet niet veel los. “Een beetje wel, maar de topsnelheid is altijd een probleem voor ons”, reageerde Rossi op de vraag van Motorsport.com. “Op papier is dit circuit moeilijk met alle lange rechte stukken. Qua topsnelheid staan we erg laag. Onze motor heeft sterke punten, maar de topsnelheid blijft een probleem.”

Met medewerking van Lewis Duncan