Aleix Espargaro veroverde zaterdag de voorste startplek op het Termas de Rio Hondo-circuit met 1.37.688. De 32-jarige veteraan tekende daarmee voor de eerste pole-position van Aprilia in de koningsklasse sinds 2000 (toen nog de 500cc). Maverick Vinales zette de andere RS-GP op de vijfde startplek neer, op een halve seconde van Espargaro. Tijdens de vrije trainingen bleek dat de renstal uit het Italiaanse Noale de zaken ook qua racetempo goed voor elkaar heeft. Zo komt Aprilia stapje voor stapje dichter bij het podium; bij de seizoensopener in Qatar stuurde Espargaro zijn motor naar de vierde plaats.

'Ongelooflijke snelheid'

Titelverdediger Fabio Quarataro sluit niet uit dat Aprilia er zondag zelfs met de overwinning vandoor kan gaan. De Yamaha-fabrieksrijder zette zijn M1 zaterdag op de zesde plaats. "Ik ben verrast", zei hij na de kwalificatie over Aprilia. "Niet door de pole-position, want in de tweede vrije training stonden ze op P1 en P2. Wel ben ik verbaasd over hoe Aleix de snelheid weet vast te houden op zachte banden. Ongelooflijk! De kans is best groot dat als hij een goede start heeft, hij ervandoor gaat." Maar Quartararo denkt ook dat er voor hem nog wel wat in het vat zit. "Er is wat marge qua tempo. Ik reed in de tweede vrije training een 1.39.2 op banden die al vijftien ronden oud waren. We zullen zien hoe het gaat met de slijtage van de banden."

Pol Espargaro: "Aleix is de man"

Pol Espargaro, uitkomend voor Repsol Honda, zegt ook dat zijn twee jaar oudere broer Aleix zondag de favoriet is. "Zeker weten! Aleix is de man om in de gaten te houden. Maar de beide Aprilia's zijn snel, Maverick ook. Het is ongelooflijk hoe rap ze zijn", aldus de Spanjaard die tevens Quartararo tipt als kanshebber. Pol Espargaro kwalificeerde zich zaterdag als vierde. Hij geeft toe liever zelf op pole te staan, "maar ik ben een blije broer en heb liever dat Aleix vooraan staat dan iemand anders." De Honda-piloot hoopt dat de baanomstandigheden voor de race nog wat veranderen. "Het zou mooi zijn als er meer grip komt en de Honda sneller wordt. Maar wellicht zal de realiteit anders zijn."