Quartararo verklaart teleurstellend optreden in GP van Maleisië

Quartararo was vrijdag en zaterdag dominant met de snelste tijd in de eerste twee vrije trainingen alvorens hij de pole-position claimde in een spectaculaire kwalificatie. Tijdens de race leek de coureur mee te kunnen draaien om de overwinning, maar dat was geen moment zichtbaar toen hij direct na de start terugviel. Hoewel hij bleef vechten voor een goede positie, was een zevende stek het maximale voor de revelatie van dit seizoen.

“Het was echt een zware race, ik heb me naar het einde geworsteld”, erkende een teleurgestelde Quartararo. “De eerste ronde was een complete ramp. Ik had heel veel moeite om goed te remmen. Het was iets waar we het hele weekend geen last van hebben gehad, maar in de race hadden we grote problemen. Dat is waarom we de race niet hebben kunnen rijden zoals ik wilde. We hadden het tempo om veel sneller te zijn. Het was onmogelijk om in te halen. We moeten de data checken, we hebben wel een idee waar het aan ligt.”

Quartararo maakte een gangbare bandenkeuze en vertrok op de mediums voor de twintig ronden lange race, hij sloot derhalve uit dat zijn keuze verkeerd uitgevallen was. Gevraagd naar de mogelijke oorzaak, zei Quartararo: “Het lag aan het remmen, ik kon de motor niet goed genoeg afremmen voor de bochten. Dat was het grote probleem en daarom moest ik steeds vroeg in de ankers. Dat kostte veel tijd en daardoor was het onmogelijk om andere rijders in te halen”, concludeerde hij, voor hij dieper op de materie in ging. “Ik denk dat het komt door de extreem hoge bandendruk in de voorband. Dat is bij mij een erg gevoelig punt en het is volgens mij de voornaamste reden, we verloren heel veel performance in de remzones. Het had grote invloed, maar gedurende het weekend was het eerder andersom. We kregen er amper druk bij in de band. We zaten steeds veel te laag, maar in de race gingen we veel te ver. Het was een heel apart gevoel.”

De Fransman had zich voorgenomen voor de overwinning te vechten in de thuisrace van zijn team, de ontgoocheling was logischerwijs groot na afloop van de race. “Het is zeker een teleurstelling, we hadden het tempo om in ieder geval voor het podium te vechten. Nu zaten we meer dan tien seconden achter de leider, dat hadden we zeker niet verwacht.”

Met medewerking van Andrew van Leeuwen