Quartararo na bewogen dag: “Vergeet de pijn als ik de helm opzet”

Quartararo was bezig aan een pushrondje toen hij bij het insturen van bocht 14 ten val kwam en hard met zijn heup tegen het asfalt kwakte. Hij zat op het moment van de crash redelijk ver over de kerbstones, maar deed naar eigen zeggen ‘niets verkeerd’. Quartararo werd per brancard afgevoerd naar het medisch centrum waar geen breuken geconstateerd werden. Wel sprak MotoGP-arts Dr. Angel Charte van een flinke bloeduitstorting op de linkerheup.

Na behandeling in de Clinica kon hij gewoon rijden tijdens de vierde training en de kwalificatie. Met succes, want in de kwalificatie reed hij een 1.47.076 en dat was genoeg voor zijn vierde pole-position van het seizoen. “Het was vreemd, in de eerste training had ik ook al zo’n soort crash waarbij ik de voorkant heel vroeg verloor”, zei Quartararo, die vrijdag ook al crashte. “Deze ochtend had ik een ‘stoppie’ en verloor ik tegelijkertijd de voorkant. Ik voelde meteen pijn in m’n been. Ik maakte me op dat moment wel zorgen, het was erg pijnlijk. Gelukkig voel ik het bijna niet als ik op de motor zit. De vierde training was geweldig, het ging zestien ronden goed. Ik had niet verwacht dat ik in de kwalificatie zo sterk zou zijn omdat ik me niet heel goed voelde. Ik ben blij met dit snelle rondje in de kwalificatie.”

Hoewel Quartararo zich met op krukken door de paddock moest bewegen, verklaarde hij weinig pijn te hebben tijdens het rijden. “Gisteren viel ik op m’n rechterheup, maar dat was niets vergeleken bij de crash van vandaag”, vervolgde Quartararo, die verwacht dat hij de race zonder problemen kan rijden. “Het zijn de rondjes van en naar de pits waar het even slecht voelt, maar de pijn was redelijk constant in de vierde training. Dan is het niet slecht. Als ik op de motor zit is het niet slecht en dat is belangrijk. Het is pijnlijker als je eraan kunt denken. Maar met de helm op vergeet je alles. Het is niet heel slecht.”

Het was voor Quartararo al zijn tiende pole-position in 28 MotoGP-races, zes daarvan scoorde hij op Spaanse grond. In tegenstelling tot voorgaande races is de WK-leider niet direct de grote favoriet voor de race. “Het is nog niet duidelijk welke band we kiezen, we moeten nog veel doen. We zijn ongeveer tien rondjes snel, maar dan hebben we meer problemen ten opzichte van Maverick. Hij was een stuk beter, vooral vanmiddag was hij heel snel. We zijn nu aan het analyseren wat we beter kunnen doen, het is heel belangrijk dat we alles zo goed mogelijk bekijken om te zien hoe we er in de race bij kunnen staan.”