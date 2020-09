Quartararo trekt boetekleed aan voor crashes in Misano

Na een matige start viel Quartararo terug naar de vijfde plaats en dat de zes ronden erna klem achter Yamaha-merkgenoot Maverick Viñales. Quartararo had overduidelijk meer snelheid, maar kwam er in eerste instantie niet voorbij. Toen hem dat wel lukte, was zijn voorband inmiddels veel te warm geworden. Ondanks dat was Quartararo flink aan het pushen en dat kwam hem duur te gaan. In de achtste ronde ging Quartararo bij het insturen van bocht 4 te wijd en crashte vervolgens toen de voorband weggleed.

Quartararo keerde nog wel terug op de baan en kwam in de pits omdat hij dacht dat er iets mis was met z’n motor. Eenmaal terug op de baan kwam Quartararo weer ten val, maar toen kwam het omdat de voorband te koud was. “Op het moment dat ik Maverick inhaalde wilde ik pushen om Jack [Miller] bij te halen”, verklaarde Quartararo. “Maar helaas, ik was aan het pushen alsof het de laatste ronde was, maar er waren nog negentien ronden te gaan. Het is mijn eigen fout. Natuurlijk, de band raakte oververhit toen ik achter Maverick zat en de druk ging wat omhoog.”

Als gevolg van zijn eerste DNF raakte Quartararo de leiding in het wereldkampioenschap kwijt aan Andrea Dovizioso, die tijdens de race op de zevende plaats eindigde. Aanvankelijk leek Quartararo ontzettend sterk, maar SRT-teamgenoot Franco Morbidelli domineerde de race. Quartararo zal zijn aanpak echter niet aanpassen. “Ik wil elke race voor de overwinning vechten. Vandaag werd ik te fanatiek, het ging te makkelijk toen ik achter Maverick zat. Ik was aan het rijden, maar ik kon wel een halve seconde sneller. Dat is frustrerend omdat ik hem niet in kon halen, ik zat klem. Zodra ik erlangs was, voelde ik me goed om weer te pushen. Helaas was de voorband te warm, de druk te hoog. Het was een fout van mijzelf.”

Quartararo gaf toe dat hij van zijn fouten moest leren, maar ontkende dat de druk hem te veel geworden zou zijn. De Fransman maakt zich nog niet druk om het kampioenschap. “Er zijn dus heel veel mensen die denken dat ik vanwege het kampioenschap onder druk sta”, reageerde hij. “Maar ik kan zeggen dat het mij niets kan schelen dat ik eerste sta. Ik wilde hier vooral laten zien dat ik snel ben, ik wilde voor de overwinning vechten. Het is mijn tweede jaar, ik ben 21. Natuurlijk wil ik het kampioenschap winnen, maar het heeft geen zin om nu al naar het klassement te kijken.”

