Quartararo topt warm-up GP van Oostenrijk, Zarco hard onderuit

In de laatste voorbereidingen op de Grand Prix van Oostenrijk werd weer rekening gehouden met mogelijke regenval. Diverse coureurs kwamen naar buiten om een regenband ‘in te scrubben’, een gebruik voor sommige coureurs. In de warm-up was er overigens geen vuiltje aan de lucht, maar diverse teams zeggen voldoende aanwijzingen te hebben dat het in de race op zondagmiddag toch gaat regenen. Fabio Quartararo deed geen run op een regenband, hij was ruim de snelste in de warm-up.

Het enige schrikmoment van de ochtendsessie kwam op naam van Johann Zarco, die hard ten val kwam bij het insturen van de negende bocht. In de remzone die licht naar beneden loopt raakte Zarco de macht over het stuur kwijt nadat de voorband geen grip meer had. De Fransman ging op hoge snelheid door de grindbak en bleef ongedeerd. De lunchpauze van zijn monteurs is inmiddels geannuleerd, zij moeten aan de bak om de Desmosedici tijdig klaar te krijgen voor de race later op de dag. Zarco’s snelste ronde was overigens wel goed voor de tweede plek, bijna vier tienden achter Quartararo.

Francesco Bagnaia eindigde als derde voor Aleix Espargaro en polesitter Jorge Martin. Brad Binder en Miguel Oliveira eindigden op de zesde en zevende plaats met Jack Miller op P8. Pol Espargaro eindigde nipt voor zijn teamgenoot Marc Marquez. Beide Repsol-coureurs waren respectievelijk acht en negen tienden langzamer dan Quartararo.

Uitslag warm-up MotoGP Grand Prix van Oostenrijk