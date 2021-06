Quartararo topt warm-up GP van Duitsland, crash Aleix Espargaro

Zaterdag pakte hij voor het eerst sinds 2000 een eerste startrij voor Aprilia in de MotoGP, maar in de warm-up ging het al vroeg mis voor Aleix Espargaro. De Catalaan crashte bij het insturen van bocht 5. Zijn motor raakte daarbij behoorlijk beschadigd, maar zelf was Espargaro ook even aangeslagen door de valpartij. Hij keerde overigens wel zelfstandig terug in de pitbox en kwam niet veel later weer terug op de baan.

Had zijn crash iets te maken met de omstandigheden? Dat is goed mogelijk. Het was zondagochtend nog best warm, maar er hing wel sluierbewolking boven het circuit. Ook wordt neerslag later op de dag niet uitgesloten. Enkele rijders kozen er daarom voor om regenbanden te scrubben (het viltlaagje eraf rijden). Aan het eind van de sessie reed Fabio Quartararo de snelste tijd met een 1.21.341. Hij eindigde voor Pol Espargaro en Takaaki Nakagami.

MotoGP-kampioen Joan Mir eindigde op de vijfde plaats voor Franco Morbidelli en Maverick Viñales. Francesco Bagnaia was de beste van de Ducati's op de zevende plaats met Marc Marquez op de achtste stek. Jorge Martin reed de negende tijd op een halve seconde van Quartararo. Aleix Espargaro ging na zijn crash nog een keer van de baan, maar bleef overeind. De Aprilia-rijder sprong in de slotfase naar de tiende plaats.

Uitslag warm-up MotoGP GP van Duitsland