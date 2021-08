Zege boost voor Quartararo: "Heel goed voor het vertrouwen"

Quartararo werd in de beginfase van de race flink op de hielen gezeten door enkele concurrenten, maar wist de ban te breken toen hij aan het eind van de vijfde ronde aan de leiding ging. Geen van de andere titelkandidaten was in de buurt, zij konden niet reageren op de versnelling van de Yamaha-coureur. Hij reed weg en domineerde de rest van de wedstrijd door met een voorsprong van ruim drie seconden als eerste te finishen. De crux zat voor Quartararo in het begin van de wedstrijd, zo vertelde hij na afloop in de persconferentie.

“De start was best spannend, ik had het holeshot-apparaat aan de voor- en achterkant ingeschakeld en wist niet of dat wel zo goed zou uitpakken”, begon Quartararo. “Ik lag tweede, maar op het rechte stuk haalde Aleix [Espargaro] mij in. Ik zag Bagnaia niet komen. De eerste ronde was lastig, maar ik kwam daarna in een goed ritme. Het gevoel met de voorkant is ten opzichte van vorig jaar sterk verbeterd en waar ik Pol pakte heb je dat nodig. Daarom voel ik me nu een stuk beter en stemt deze overwinning me echt tevreden. Ik dacht dat ik in bepaalde bochten minder sterk zou zijn, maar het ging vrij aardig. Wat dat betreft ben ik heel blij.”

Met nog zes ronden te gaan heeft Quartararo nu een marge van 65 punten op Joan Mir en Francesco Bagnaia, die de tweede plaats in het klassement delen. De overwinning en de teleurstellende resultaten van zijn beide tegenstrevers waren een gevoelige tik, maar Quartararo wil nog niet aan de wereldtitel denken. “Ik ben daar niet echt mee bezig. Ik begon met een voorsprong van 47 punten aan deze race en sta nu op 65 punten, dat is natuurlijk een belangrijk gegeven. Ik heb mezelf voorgenomen om pas na Misano naar het kampioenschap te kijken. Op dit moment heb ik het niet nodig om de stand te bekijken, ik voel me goed en comfortabel. Ik geniet van het racen en kijk nu alweer uit naar de volgende race.”