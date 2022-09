Quartararo schuwt ellebogenwerk niet in de Grand Prix van Aragon

De Yamaha-rijder voorspelde voorafgaand aan het weekend al dat de Grand Prix in Aragon een van zijn lastigste weekenden van het seizoen zou worden. Ondanks een sterk racetempo in de vierde training, kwam Quartararo in de kwalificatie niet verder dan de zesde plek. Hij bleef steken op acht tienden van polesitter Francesco Bagnaia van Ducati. Gezien de problemen van Yamaha met het inhalen én het lange rechte stuk van meer dan een kilometer richting de laatste bocht, weet Quartararo dat hij agressief moet rijden om terrein goed te maken.

“Helaas niet”, zegt Quartararo op de vraag of hij ergens ‘veilig’ kan inhalen? “Ik moet agressief zijn. En als we daarbij ellebogenwerk moeten gebruiken, het zij zo. Dat is de enige oplossing voor deze race.” Quartararo kneep de Yamaha M1 zaterdagmiddag weer tot de laatste gram uit om naar voren te komen. “Als je dat de eerste keer doet is het goed, maar dan kom je op het punt dat je in de eerste run rode sectoren noteert, maar dat je zes tienden achter de eerste rij staat als je aan de meet komt. Je kunt trots zijn, maar er kwamen bij mij vooral vloekwoorden naar boven. Het went wel en ik weet ook waar we drie of vier tienden verliezen.”

Een van de grootste problemen van Yamaha is dat de bandendruk snel oploopt wanneer de rijder achter andere coureurs zit. Quartararo past zijn plan voor de race daarom op voorhand al aan: “Het plan is om met een lagere bandenspanning te starten omdat we achter andere motoren zitten. De druk loopt op en dat is een probleem, ik moest pushen om zo laat mogelijk te remmen. We zullen zien of de bandendruk daardoor verder oploopt. Dat is voor mij de crux in de race van morgen.”