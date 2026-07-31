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Quartararo over problemen Yamaha: “Je wilt niet eens je best doen”

Quartararo heeft toegegeven dat Yamaha’s aanhoudende dip zijn motivatie beïnvloedt, ook al blijft hij de snelste rijder binnen het team

Rachit Thukral Germán Garcia Casanova
Gepubliceerd:
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo heeft toegegeven dat Yamaha’s aanhoudende gebrek aan competitiviteit het hem moeilijk maakt om dit seizoen in de MotoGP op zijn best te presteren.

De terugkeer van de MotoGP tijdens de Grand Prix van Spanje na een onverwachte pauze van vier weken deed weinig om de stemming binnen het Yamaha-kamp te verbeteren, waarbij de Practice op Jerez opnieuw de omvang van de uitdaging onderstreepte waarvoor het in Iwata gevestigde merk staat om terug te keren naar de voorhoede.

Zoals ook het geval was tijdens de eerste drie races, eindigde Yamaha vrijdag stevig onderaan de tijdenlijsten, met Quartararo als verre 17e op de beste van de door de V4 aangedreven M1’s.

De Fransman eindigde iets meer dan een seconde achter het tempo dat werd gezet door Alex Marquez op de Gresini Ducati, maar zorgwekkender was het gat naar zijn eigen prestatie op hetzelfde circuit vorig jaar.

Met name Quartararo’s beste tijd van 1m36.752s was 1,1s langzamer dan de ronde die hem vorig jaar een verrassende pole opleverde. Zelfs vergeleken met de vrijdagtraining van vorig jaar bleef hij drie tienden achter op zijn eerdere tempo op de vier-in-lijn-M1.

Nu Yamaha een lange weg naar herstel voor zich heeft, suggereerde de kampioen van 2021 dat hij zich nu bij de situatie begint neer te leggen.

“Hoe het eruitziet, is hoe het is,” gaf hij toe. “Ik bedoel, 1,1 s van onze beste rondetijd in Jerez is echt heel, heel ver.

“Maar ik denk dat we er een beetje aan beginnen te wennen. Elke keer als je naar een circuit komt, heb je - ik zal niet zeggen verwachting - maar je wilt gewoon niet je uiterste best proberen te doen.

“Helaas zitten we ver weg.”

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

Photo by: Gold and Goose Photography / LAT Images / via Getty Images

Quartararo ontkende suggesties dat de omstandigheden in de Practice slechter waren dan vorig jaar, met Alex Marquez’ richttijd van 1m35.704s bijna drie tienden sneller dan dezelfde sessie in 2025.

"Ik denk dat het beter is. Vorig jaar was het echt heel, heel heet. Nu is de temperatuur behoorlijk goed.

“We zien dat Alex Marquez 35,7 reed en alle anderen 36,0. Dus als we de training van vorig jaar met die van dit jaar vergelijken, is die van dit jaar veel sneller. De omstandigheden waren goed.”

Quartararo herhaalde dat Yamaha weinig vooruitgang heeft geboekt met de huidige generatie M1 sinds hij de motor voor het eerst testte tijdens de Mugello-test van vorig jaar, en benadrukte dat de problemen verder gaan dan een gebrek aan pure power.

“Hier zou de topsnelheid het grootste probleem moeten zijn vanwege het kortere circuit. Natuurlijk hebben we veel topsnelheid nodig, want die missen we. Maar voor mij is het op dit soort circuit het laatste van onze problemen.

“Ik vraag niet echt om aan het vermogen te werken. Natuurlijk wil ik het vermogen, maar we hebben een motor nodig die instuurt, die stopt, die gevoel aan de voorkant heeft, die grip heeft. Dit is waar ik sinds september om vraag, maar we vinden niets.”

Foto’s van de GP van Spanje - vrijdag

Alex Márquez, Gresini Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Alex Márquez, Gresini Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Jack Miller, Pramac Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Luca Marini, Honda HRC

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Enea Bastianini, Red Bull KTM Tech 3

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Toprak Razgatlioglu, Pramac Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Augusto Fernandez, Yamaha Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Joan Mir, Honda HRC

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Ai Ogura, Trackhouse Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Fans

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Alex Márquez, Gresini Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Jack Miller, Pramac Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Augusto Fernandez, Pramac Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Fermin Aldeguer, Gresini Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Ai Ogura, Trackhouse Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Diogo Moreira, Team LCR Honda

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Lorenzo Savadori, Aprilia Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Fabio Di Giannantonio, VR46 Racing Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Diogo Moreira, Team LCR Honda

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Jorge Martin, Aprilia Racing Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Brad Binder, Red Bull KTM Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Marc Márquez, Ducati Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
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De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Francesco Bagnaia, Ducati Team

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Johann Zarco, Team LCR Honda

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Ai Ogura, Trackhouse Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Marco Bezzecchi, Aprilia Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
Pedro Acosta, Red Bull KTM Factory Racing

De vrijdag van de MotoGP GP van Spanje in foto's
MotoGP
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