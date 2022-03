Quartararo niet verrast door lage topsnelheid in Qatar

De afgelopen winter kaartte Fabio Quartararo het al meerdere keren aan: de topsnelheid van de Yamaha was in zijn optiek niet significant verbeterd ten opzichte van vorig jaar, toen het ook al tegenviel. Zijn woorden werden vrijdag onderstreept op Losail. Zijn Yamaha was bij het meten van de topsnelheid ruim 11 kilometer per uur langzamer dan de Suzuki van snelste man Alex Rins. Suzuki heeft net als Yamaha een vier-in-lijn-motorblok. "Ik had dit wel verwacht. Het is geen verrassing", mopperde de Franse coureur.

In de uitslag van de tweede vrije training vond Quartararo zichzelf terug op de achtste plaats. Zijn achterstand op Rins bedroeg in tijd vier tienden. "Er mist iets vreemds", aldus de regerend wereldkampioen, die zich ook "anders" en "niet comfortabel" voelt op de motor.

"Ik was snel in de eerste twee sectoren", zegt Quartararo over de eerste trainingsdag. "Maar er mist iets. We moeten erachter komen wat dat is en het probleem oplossen. Een plek in Q2 is namelijk niet zeker. We gaan bekijken of ik in de derde training een aanval ga doen op een snelle tijd. We moeten in ieder geval op de een of andere manier vooruitgang boeken."

Quartararo had naar eigen zeggen het gevoel dat hij vrijdag op de limiet zat. "Maar de echte limiet was niet aan de orde. We zullen naar de data moeten kijken om dingen te begrijpen. De limiet die ik voelde, kwam doordat we aan het worstelen zijn. Het was gewoon een zware dag. Normaal testen we hier ook altijd voor de Grand Prix."

Morbidelli wel blij met topsnelheid

Teamgenoot Franco Morbidelli verging het vrijdag wat beter. Hij eindigde op de vijfde plek en had een hogere topsnelheid dan Quartararo. De Italiaan, die de afgelopen jaren niet het allernieuwste materiaal van Yamaha tot zijn beschikking had, was na afloop juist erg positief over zijn krachtbron. "Het was een goede dag. Tot nu toe stond ik ieder jaar in de MotoGP qua topsnelheid onderaan. Dit is mijn eerste echte race met het fabrieksteam en nu sta ik qua snelheid in het midden van het veld. Dus ik ben wel tevreden, maar over het algemeen moet het wel beter."