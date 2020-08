Quartararo: “Niet correct” om nu al aan MotoGP-titel te denken

Petronas SRT-rijder Quartararo won de eerste twee races van het seizoen en heeft een voorsprong van tien punten ten opzichte van fabrieksrijder Maverick Viñales. Dankzij een gebroken bovenarm heeft Marquez in potentie een achterstand van 75 punten, als hij volgend weekend alweer in actie kan komen tijdens de Oostenrijkse GP. Quartararo vindt zichzelf ondanks de afwezigheid van Marquez echter nog geen favoriet voor de wereldtitel.

Op een vraag van Motorsport.com of hij nu meer druk voelt, verklaarde Quartararo daar geen last van te hebben. Zijn aanpak is en blijft hetzelfde. "Ik denk op dit moment niet aan het kampioenschap", zei Quartararo donderdag voor de Tsjechische Grand Prix, die dit weekend op Brno verreden wordt. Het is pas de derde race van het seizoen, op dit moment bekijk ik het nog per race. Dat is belangrijk omdat ik nog niet eerder in deze situatie gezeten heb op dit niveau. Het is niet correct om na de derde race al aan het kampioenschap te denken. Ik denk enkel en alleen aan deze race en voel me hetzelfde als voorheen. Ik blijf net zoals in Jerez werken, ik wilde gewoon graag een race winnen. Op dit moment hebben we de potentie om voor podiums en overwinningen te gaan, dat wil ik blijven doen en ik denk daarbij niet aan het kampioenschap."

Hoewel Quartararo met beide benen op de grond blijft staan, denkt KTM-coureur Pol Espargaro dat de Yamaha-coureur juist in een uitstekende positie zit omdat zijn grootste rivaal op dezelfde motor zit en dat hij tot nu toe heeft laten zien dat hij beter is. "Hij zit momenteel in een zetel, de coureur achter hem zit op dezelfde motor en de derde rijder is Andrea Dovizioso, die was erg aan het worstelen op Jerez", verklaarde de toekomstig Honda-rijder. "Uiteindelijk is hij op dit moment zijn eigen grootste rivaal. Als hij kan presteren op de Yamaha, kan hij het minstens zo goed doen als Maverick. Ze hebben hetzelfde materiaal en dat is perfect. Uiteindelijk heb je de info van de rijder die je achtervolgt. Hij heeft volgens mij geen last van druk, hij is jong en heeft nog voldoende tijd om voor wereldtitels te vechten. Ik denk niet dat hij op dit moment onder druk staat."

Met medewerking van Lewis Duncan