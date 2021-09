Quartararo: “Nam veel risico en dacht niet aan kampioenschap”

Quartararo kwam zondag in de eerste fase van de San Marino GP in duel met verschillende Ducati-coureurs terwijl Bagnaia wist te ontsnappen. Uiteindelijk kon de Yamaha-rijder zich naar voren rijden om de achtervolging te openen op de Italiaan. Quartararo kwam in de laatste ronde tot op een paar lengtes, maar zal geen kans een echte aanval te plaatsen. Hij genoot echter met volle teugen van de wedstrijd op het Misano World Circuit Marco Simoncelli.

“Ik had tijdens de race drie of vier momenten waar ik had kunnen vallen”, verklaarde Quartararo. “Een moment met Jack, toen hij buiten de baan ging, ging ik ook. Ik verloor de voorkant en Pecco reed daardoor weg. Ik probeerde hem in bocht 2, 3 en 13 te volgen, maar ik zat volledig op de limiet. Ik genoot er erg van om zo op de limiet te rijden. Ik kreeg op mijn pitbord te zien dat ik Pecco steeds meer inhaalde en dat motiveerde me alleen maar meer om ervoor te gaan. Hem bijhalen was een ding, de inhaalactie doen was nog een andere kwestie. Hij is heel precies met zijn lijnen en ik kon weinig tegen hem beginnen.”

De Grand Prix van San Marino was volgens Quartararo een van de leukste races uit zijn loopbaan aangezien hij op de limiet aan het pushen was en niets had laten liggen. “Een overwinning is natuurlijk helemaal anders, maar ik ben voor het eerst zo blij met een tweede plek. Ik dacht niet aan het kampioenschap, ik heb gewoon alles gegeven”, vervolgde hij. “Aan het begin van de race met Jack [Miller] en met [Jorge] Martin, dat was een heftig gevecht alsof we bezig waren aan de laatste ronde. Uiteindelijk kon ik Jack pakken op een plek waar ik niet gedacht had dat het mogelijk zou zijn. In de laatste ronde zat ik iets te ver van Pecco in bocht 4-5, hij was iets sterker. Ik had het graag in bocht 6 willen proberen, maar ik zat te ver en had last van wielspin. In de derde sector was hij bezig aan een soort kwalificatierun in de laatste ronde. Toen ik zag hoe hij bocht 12 nam, wist ik dat ik genoegen moest nemen met de tweede plaats. Het was een prachtige race, ik heb er volop van genoten.”

Met de tweede plaats achter Bagnaia heeft Quartararo 48 punten voorsprong met nog vier races te gaan. Daarmee is duidelijk dat hij over twee weken in Amerika nog geen kampioen kan worden.