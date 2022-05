Quartararo mist het goede gevoel op Mugello en vreest Ducati

Fabio Quartararo voorspelde voorafgaand aan de Italiaanse Grand Prix dat de race op Mugello en de daaropvolgende wedstrijd in Barcelona zwaar zouden gaan worden. Zijn Yamaha komt vermogen te kort voor beide circuits, aldus de Fransman. Vorig jaar was Ducati ook qua vermogen sterker, maar toen wist Quartararo toch te winnen op Mugello. Vrijdag sloot hij de eerste trainingsdag op Mugello af op de negende plaats. Hij was ruim zes tienden verwijderd van de beste tijd.

Zes Ducati's wisten zich in de top-tien te nestelen, met de hoogste klassering voor Francesco Bagnaia: tweede. "Niks is onmogelijk", aldus Quartararo, gevraagd zijn kansen om Ducati zondag te verslaan. "Maar op dit moment lijkt het erg moeilijk te worden. Het belangrijkste is om een goed gevoel te krijgen in de derde sector, bij bocht 8 en 9. Normaal is de motor daar erg stabiel, maar nu schudt hij er. Het zou niet juist zijn om de Ducati's daar te volgen. Om hetzelfde tempo als Ducati te kunnen rijden, moet gewoon alles bij ons perfect zijn - net als vorig jaar. Vooralsnog heb ik het tegenovergestelde gevoel. Ik ben niet blij met mijn tempo en mijn snelste ronde. Het is een tijd geleden dat het zo slecht voelde."

Volgens Quartararo is zijn gevoel "totaal verschillend" vergeleken met vorig jaar. "De motor is vrijwel identiek en toch voelt het anders. Ik weet niet hoe dit komt. We moeten een oplossing zien te vinden. Zaterdag ga ik met dezelfde afstelling rijden als vorig jaar." Yamaha heeft een aantal aerodynamische aanpassingen gedaan voor Mugello, met als doel de vuile lucht te verminderen en de topsnelheid te verhogen. Het leek vrijdag bar weinig op te leveren. Quartararo was de op drie na laatste in het veld van 26 rijders qua topsnelheid, negen kilometer per uur langzamer dan de hoogste topsnelheid. "Qua topsnelheid gaat het ietsje beter", zegt de Fransman. "Het aerodynamicapakket lijkt op dat van vorig jaar. Maar bij het uitkomen van de bochten heb ik veel last van wheelies. Dus het wordt niet makkelijk. We hebben echter besloten om de nieuwe kuip te gebruiken, ook al levert het maar een kilometer per uur op."

'Weinig impact van overstap RNF naar Aprilia'

Quartararo ging na de trainingen ook kort in op de situatie rond RNF Racing, het satellietteam van Yamaha. De renstal maakte vrijdag bekend dat het volgend jaar overstapt naar Aprilia. Volgens de regerend wereldkampioen is de impact daarvan niet heel groot voor het hemzelf en het fabrieksteam, omdat er amper sprake is van samenwerking. "Sinds het begin van dit seizoen hebben we niet naar hun data gekeken."