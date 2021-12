Quartararo: "Met meer vermogen kan Yamaha de beste motor zijn"

Fabio Quartararo werd in 2021 de eerste Franse wereldkampioen op het hoogste niveau, hij bezorgde Yamaha haar eerste wereldtitel sinds Jorge Lorenzo in 2015. Quartararo deed dat met een Yamaha M1 die ten opzichte van vorig seizoen sterk verbeterd was, de coureur presteerde een stuk stabieler dan een jaar eerder. Het grootste probleem van de machine was echter een gebrek aan vermogen, iets wat ook te danken was aan het feit dat de ontwikkeling van motoren bevroren was tot het eind van 2021.

Desondanks won de vervanger van Valentino Rossi in het fabrieksteam maar liefst vijf races en stond hij nog eens vier keer op het podium. Gevraagd of hij dit seizoen de beschikking had over de beste motor op de grid, verklaarde Quartararo: “Ik weet het niet, ik heb de Honda en de Ducati nog niet geprobeerd. Wat ik wel kan zeggen op basis van de uitspraken van andere coureurs is dat wij waarschijnlijk niet de beste motor hebben. Voor mij werkt het best goed, we zijn niet voor niets wereldkampioen geworden. Ik denk dat we heel blij mogen zijn. Maar er zijn zaken waar we aan moeten werken, vooral het inhalen is heel lastig. Het hangt af van het circuit, maar om sommige plekken is het heel moeilijk. We weten waar we ons moeten verbeteren en dat is het vinden van meer vermogen. Daarmee kunnen we de beste motor van de grid hebben, maar ik denk dat Yamaha ook weet dat we daar aan moeten werken. Op dit moment kan ik niet zeggen of we de beste motor hebben, maar we zijn wel wereldkampioen.”

Quartararo was na de post-season test in Jerez niet tevreden over de 2022-motor waar Yamaha mee op de proppen was gekomen. De Fransman heeft uitgesloten dat hij voor de start van het nieuwe seizoen zijn contract gaat verlengen omdat hij eerst de progressie van zijn werkgever wil zien.