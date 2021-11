Quartararo in verwarring na matige vrijdag in Valencia

Fabio Quartararo kwam in de beide vrije trainingen voor de seizoensfinale in Cheste net verder dan de elfde plaats. Tot overmaat van ramp ging hij aan het begin van de tweede vrije training ook nog onderuit bij het insturen van bocht 2. Na zijn terugkomst op de baan voelde de Fransman zich niet zoals hij de rest van het jaar deed.

“Ik was verloren, we waren het helemaal kwijt”, vertelde Quartararo over zijn gevoel tijdens de vrijdagse trainingen. “Ik ging onderuit en wist niet waarom, dat is het slechtste wat je kunt hebben. Zeker als er geen verklaring voor is. Je doet alles zoals je het normaal ook zou doen en de voorkant gaat ineens agressief. De motor sloeg ineens om en ik begreep niet waarom. Vandaag was de motor heel agressief en ik begrijp niet waarom ik niet zo kon rijden als de rest van het seizoen. We moeten kijken naar een oplossing, het is lastig om op deze manier constant te zijn. We zijn gewoon langzaam. We moeten zoeken naar een oplossing.”

Gevraagd of het gevoel vergelijkbaar was met wat hij vorig jaar voelde op Valencia, reageerde Quartararo bevestigend: “Ja, daar leek het echt op. Ik begreep niet echt wat er aan de hand was. Je weet niet waar je staat en verliest het vertrouwen aan de voorkant. De motor stuurt vrij aardig, maar is erg agressief en het gevoel met de voorkant is onherkenbaar. We zijn het een beetje kwijt, maar het team zoekt al naar een verklaring. Er moet wel iets vreemds zijn. In de eerste bocht was ik steeds heel voorzichtig en daar verloor ik veel mee. In andere bochten was het gevoel gewoon heel vreemd.”

Andrea Dovizioso was vrijdag de enige coureur van Yamaha die een voorlopige Q2-plek wist te pakken, hij eindigde op de negende plaats. Franco Morbidelli en Valentino Rossi eindigden respectievelijk 13de en 21ste.