Quartararo "heeft totaal geen gevoel" op regenachtig Misano

Het is geen nieuws dat Quartararo op een natte baan minder competitief is. Hij eindigde vrijdagmiddag op de achttiende plaats toen het regende in Misano en eindigde daarmee achter teamgenoot Franco Morbidelli. Hij was twee seconden langzamer dan Johann Zarco, die de sessie topte. Hoewel Quartararo gelooft dat de achttiende plaats geen weergave is van zijn daadwerkelijke positie, stelt hij dat rivalen Francesco Bagnaia en Joan Mir een flinke voorsprong hebben.

“Nee, dat heb ik eerder al gezegd”, reageerde Quartararo op de vraag of zijn problemen door het circuit kwamen. “Ik had dat gevoel [eerder al] als ik naar de data kijk, maar de temperaturen waren goed. We moeten dit echt analyseren. We hebben een afstelling en het gevoel was daarmee net iets beter. We staan twee seconden achter de snelste man, maar de positie geeft een vertekend beeld. Ik denk dat we wel in de top-twaalf staan. In 2019 eindigde ik ook geen enkele natte sessie in de top-tien, ik heb geen idee waarom het goede gevoel ontbreekt. Hopelijk kunnen we onszelf nog verbeteren voor de volgende sessie.”

Vooral de snelle bochten problematisch

Quartararo verklaarde geen gevoel te hebben in de snelle bochten, ondanks dat hij wel met een afstelling reed die hem op de natte baan meer gevoel gaf. “We hebben vanmiddag iets geprobeerd dat helemaal anders was”, aldus de Yamaha-coureur. “Het was iets beter. Het is jammer dat ik mijn laatste ronde net miste, ik had mijn tijd kunnen verbeteren ondanks dat mijn sectoren niet beter waren. We hebben nog wat marge en ik denk dat we wel iets vooruit zijn gegaan. Het voelt nog steeds niet comfortabel. De voorkant voelt iets beter, maar de snelle bochten zijn problematisch. Dat is lastig. Hopelijk kunnen we er nog iets aan doen, maar op dit moment hebben we aardig wat problemen.”