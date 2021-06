Vier keer op rij pakte Fabio Quartararo pole-position voor de MotoGP-race. Zaterdag ging de Fransman voor vijf op een rij nadat hij al aardig wat mijlpalen heeft geslagen in Barcelona. Hij won er zijn eerste Grand Prix, scoorde er zijn eerste pole-position en zijn eerste MotoGP-podium. Vorig jaar zegevierde hij in Barcelona en ook nu begon hij als favoriet aan de kwalificatie.

Kwalificatie 1: Mooi spel tussen Miller en Marquez, Espargaro profiteert

Voordat Quartararo in actie zou komen, moesten elf coureurs zich melden in Q1. Onder hen ook Marc Marquez, die voor de vierde keer dit jaar acte de présence moest geven in het eerste deel van de kwalificatie. Daarvoor overkwam het Marquez in zijn gehele carrière (2013-2020) slechts vier keer. Net als in Mugello koos Marquez ervoor om een andere coureur te volgen, deze keer viel de keuze op Jack Miller. De Australiër zag de lol er wel van in, hij maakte een gebaartje richting Marquez waarmee hij aan wilde geven: "Wat schuift het, zo'n slipstream?" Veel had Marquez er niet aan, hij ging in de eerste vliegende ronde direct in de fout. Ook Miller maakte geen verpletterende indruk, zijn tweede ronde ging helemaal de mist in door een remfout in bocht 10. Iker Lecuona en Jorge Martin stonden daardoor aan kop, al deed Miller het goed in zijn derde ronde. Hij kwam tot 1.39.553 en daarmee kwam hij toch aan kop.

Lecuona ging weer hard aan het begin van de tweede run, maar deze keer nam hij te veel risico. Bij het insturen van bocht 9 gleed de voorkant weg en schoot de jonge Spanjaard op hoge snelheid van de baan. Zijn positie stond direct onder druk omdat Takaaki Nakagami een snelle tijd reed. Hij ging naar de kop met een 1.39.347. Miller had weer een treintje achter zich, maar de eerste vliegende ronde leverde niets op. Miller maakte een fout in bocht 1 en de andere coureurs besloten daardoor ook om de snelle ronde af te breken.

Miller ging in de laatste ronde weer sneller en deze keer was de tactiek van Marquez niet genoeg om door te gaan. De Spanjaard had namelijk Pol Espargaro nog achter zich en die ging iets rapper dan zijn kopman. Miller sloot daarom de sessie af met de snelste tijd voor Pol Espargaro en Marquez. Nakagami viel ook buiten de top-twee, hij werd vierde voor Jorge Martin en Lecuona. Enea Bastiaini werd zevende voor Danilo Petrucci en Luca Marini. Alex Marquez en Lorenzo Savadori waren de hekkensluiters in Q1.

Uitslag Q1 MotoGP Grand Prix van Catalonië

Kwalificatie 2: Vijf op rij voor Quartararo

Met Miller en Espargaro waren de twaalf voor Q2 compleet, maar al snel kon de eerste rijder afgeschreven worden. Valentino Rossi crashte in zijn tweede vliegende ronde bij het insturen van bocht 4. Zijn Yamaha-collega's gingen ondertussen vooruit op het 4,6 kilometer lange circuit. Quartararo, Morbidelli en Viñales stonden na de eerste run aan kop. De WK-leider was zeer dominant, hij klokte een 1.38.853 in de eerste run. Daarmee stond hij vier tienden los van Morbidelli en ruim zes tienden voor Viñales.

Die marges werden kleiner in de laatste run. Quartararo verbeterde zich aanvankelijk niet en ook de andere Yamaha-rijders waren niet meteen sneller. Miller was dat wel. Hij klokte 1.38.890 en ging naar de tweede plaats voor Miguel Oliveira en Brad Binder. Zij verbeterden zich ook. Joan Mir deed hetzelfde, maar hij raakte zijn tijd kwijt. Miller wilde daarna nog een keer aanzetten en dat ging niet goed. De Australiër ging hard onderuit in bocht 3 en de tweede plaats zou voor hem het maximale zijn.

Meerdere coureurs braken hun snelste ronde daardoor af. Ook Quartararo hield het voor gezien. Zarco verbeterde zich nog wel, maar hij beet zich stuk op de tijden van Quartararo en Miller. De Pramac-rijder werd derde en start zondag weer vanaf de eerste rij. Oliveira werd vierde voor Morbidelli en Viñales. Aleix Espargaro kon geen verbetering meer rijden in de slotfase, hij werd zevende.

Binder was nog snel onderweg, maar hij verloor wat tijd in de laatste sector na een bijna-aanrijding met Zarco. De Zuid-Afrikaan moest daardoor genoegen nemen met de achtste plaats voor Francesco Bagnaia en Joan Mir. Rossi kwam uiteindelijk nog tot de elfde plaats voor hekkensluiter Pol Espargaro, die in de slotfase eveneens crashte.

Uitslag Q2 MotoGP Grand Prix van Catalonië