Quartararo furieus na straf: “Heb geen waarschuwing gehad”

De Petronas Yamaha SRT-rijder vocht voor het podium met Pol Espargaro en Joan Mir toen hij in de tweede helft van de race een waarschuwing kreeg voor het overschrijden van de baanlimieten. Toen Quartararo dat nog tweemaal deed, kreeg hij een long lap penalty van de wedstrijdleiding. Aangezien hij die pas in de laatste ronde kreeg en hij niet door de lus in bocht 9 ging, werd die penalty na de race omgezet in een tijdstraf van drie seconden. Quartararo eindigde daardoor op de vierde plaats.

“Ik kreeg de long lap penalty, maar ik heb van de wedstrijdleiding helemaal geen waarschuwing gehad”, reageerde Quartararo toen hij enigszins afgekoeld was. “Het verraste me. Ik ben blij met mijn race omdat ik tot het eind voor het podium heb kunnen vechten, dat is goed. Ik zag de long lap penalty pas in de laatste ronde op het rechte stuk na bocht 10. Ik denk dat dit wel iets is waar we aan moeten werken, als je een waarschuwing voor track limits hebt gehad moet je voorzichtig zijn. Normaal ben ik voorzichtiger als ik zo’n waarschuwing gekregen heb. Nu heb ik dat helemaal niet gezien en het was al zo moeilijk om geconcentreerd te rijden.”

Hij vervolgde: “Zodra ik op het rechte stuk zag dat ik een long lap kreeg vond ik dat heel vreemd omdat ik geen signaal had gezien. Dat is iets waar we aan moeten werken, tijdens een Moto3-race zie je het signaal op de televisies [langs het circuit]. Maar tijdens een race kijk ik daar niet naar. Dit is een fout van hen [de wedstrijdleiding], maar ook van mij omdat ik vijf keer op het groene ben gekomen.”

Quartararo ontkende de suggestie dat hij het bericht gemist heeft. “Ik kijk drie keer per ronde op het dashboard”, verklaarde hij. “Dus ik zie het zeker, je krijgt ook een oranje lichtje op het dashboard wanneer iemand je een bericht stuurt.”

De overwinning in Misano ging zondag naar Yamaha-kompaan Maverick Viñales. Quartararo staat nog altijd tweede in het WK maar heeft nu evenveel punten als zijn toekomstig teamgenoot.

Met medewerking van Lewis Duncan