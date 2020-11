Quartararo: "Dit was een van de slechtste dagen van het seizoen"

Quartararo maakt nog een kleine kans op de wereldtitel, hoewel hij zichzelf vorig weekend geen dienst bewees met een vroege crash. Vrijdag ging het al niet veel beter, hij eindigde in de gecombineerde tijdenlijst op de zestiende plaats. Na de moeizame Europese GP besloot Quartararo het vrijdag over een andere boeg te gooien. De ‘grote veranderingen’ brachten hem echter weinig winst, het gevoel bleef behoorlijk slecht.

“Het was een van de slechtste dagen van het seizoen voor mij”, zei Quartararo in gesprek met MotoGP.com. “We hebben veel geprobeerd vandaag, normaal verandert je gevoel met de motor dan. Het wordt slechter of juist beter. Maar de grotere veranderingen van vandaag leverden niets op, het was precies hetzelfde. Dat is mij nog nooit eerder overkomen. We moeten morgen extreem te werk gaan, het is nu slechter dan eerst maar met een nieuwe banden zijn we normaal gesproken wel sneller. Vandaag waren we langzaam, ook met een zachte band. Dat is iets waar we morgen aan moeten werken, we moeten extreem te werk gaan. Dat hebben we nog nooit gedaan in de MotoGP.”

Quartararo’s team veranderde de verschillende motorstanden, de schokbrekers aan de voor- en achterkant, als ook de rijhoogte. Het leverde niets op en dus heeft de Fransman grote zorgen: “Een beetje wel ja. Normaal gesproken weten we waarom we een probleem hebben, niet dit probleem want dit is de eerste keer, maar normaal gesproken voel ik het als we de motor veranderen. Of het nu negatief of positief is, ik kan altijd iets zeggen. Vandaag met alle veranderingen was het precies hetzelfde. Ik maak me wat dat betreft wel zorgen, ik ga [zaterdag] de baan op met een motor die ik eigenlijk niet ken en dat is moeilijk.”

'We raken makkelijk de weg kwijt'

Eerder verklaarde Quartararo dat de huidige M1 nooit helemaal als zijn eigen motor aangevoeld heeft en dat hij de 2019-versie weer wil proberen om het een en ander te testen. Het feit dat hij zijn vinger niet op de zere plek kan leggen is een van de mysterieuze gebreken van de M1. “Het is een groot probleem, een van de grote problemen”, reageerde hij op de vraag van Motorsport.com of het te makkelijk was om het juiste gevoel met de M1 te verliezen. “Vorig jaar kon ik me op normale dagen aanpassen op de motor, maar de marge is dit seizoen zo klein dat het vechten voor overwinningen en het vechten voor punten heel dicht bij elkaar ligt. Dat is lastig. Bij andere races wordt het dan nog complexer omdat iedereen beter wordt, maar op dit moment wordt het niet beter. Vandaag was lastig en dat is het grote probleem. Je raakt heel snel de weg kwijt en het is lastig om daar de vinger op te leggen. Het is voor het eerst dat ik dit probleem heb, ook de eerste keer dat ik hier last van heb. Het zijn grote veranderingen en het heeft geen effect. Dat is lastig te begrijpen.”