Quartararo bovenaan in droge warm-up voor Portugese GP

24 van de 25 piloten die zich voor het weekend hadden ingeschreven verschenen zondagochtend op de renbaan in Algarve. Onder hen was Francesco Bagnaia. De Italiaan kwam zaterdag in Q1 lelijk ten val, maar in het ziekenhuis bleek de fabrieksrijder van Ducati niets te hebben gebroken. 'Pecco' werd zondagochtend bij een nieuw medisch onderzoek fit verklaard en mag meedoen aan de race op Portimao.

De artsen gaven zondag geen groen licht voor Tech 3-rijder Raul Fernandez, die in dezelfde sessie met zijn rechterzijde tegen het asfalt was geklapt. Daarbij heeft de Spanjaard zijn hand geblesseerd. Hoewel er niks is gebroken, voelt de KTM-rijder zich niet fit genoeg om te kunnen racen.

Het was zondagochtend bewolkt, maar droog. Doordat het vrijdag constant had geregend en het pas zaterdag in de loop van de kwalificatie droog werd, waren de twintig minuten van de warm-up extra belangrijk. Regerend wereldkampioen Fabio Quartararo klokte de beste tijd. Hij noteerde in de zevende van in totaal twaalf afgelegde ronden 1.40.278. Ducatist Jack Miller, die met LCR Honda is gesprek is over een terugkeer in 2023, eindigde op 0.058 als tweede. Marc Marquez werd derde, voor Aleix Espargaro, broer Alex, Maverick Viñales en Joan Mir.

Achter Brad Binder en Andrea Dovizioso maakte pole-positionhouder Johann Zarco de top-tien vol. Bagnaia volbracht elf ronden en eindigde op de twaalfde plek. Marco Bezzecchi en Jorge Martin gingen een keer onderuit, maar bleven ongedeerd.

De Grand Prix van Portugal begint zondag om 14.00 uur (NL-tijd).

Uitslag: Warm-up MotoGP Grand Prix van Portugal