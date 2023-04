Quartararo boos op Nakagami en de stewards: “Begrijp het niet”

De wereldkampioen van 2021 werd in de openingsronde van de Argentijnse Grand Prix van de baan geduwd door LCR-rijder Takaaki Nakagami. Hij viel terug naar de zestiende plek. Quartararo was vervolgens aangewezen op achtervolgen en deed dat overigens met succes. Hij werd zevende, net achter KTM-rijder Jack Miller. De stewards deden kort onderzoek naar het incdent met Nakagami, maar kwamen tot de conclusie dat er niets aan de hand was.

Het staat haaks op een incident eerder op de dag in de Moto3-wedstrijd waar Ayumu Sasaki bestraft werd voor een veel lichter vergrijp. Hij moest zich een plek terug laten zakken. “Nee, ik begrijp niet waar ze mee bezig zijn”, aldus Quartararo over de stewards. “Ik bekeek de Moto3-race waar Ayumu [Sasaki] een inhaalactie maakte en dat clean deed, hij raakte net een andere rijder en kreeg een straf. In de MotoGP gebeurt dit aan de lopende band. Sasaki moet een plek teruggeven en Takaaki ruïneerde mijn race in één bocht en komt ermee weg. Ik weet het niet, maar het zijn nog altijd dezelfde mensen die dit bepalen.”

Zonder de aanvaring met Nakagami had Quartararo naar eigen zeggen de aansluiting kunnen maken met de top-vier, waar teamgenoot Franco Morbidelli ook vertegenwoordigd was. De coureur uit Nice zit naar eigen zeggen nog ver van een goede basis met de nieuwe M1. “Ik zou niet zeggen dat het een positief weekend was”, aldus Quartararo. “Maar het is positief dat we wel snelheid hadden in de regen, de snelheid op de droge baan kan beter en dat komt omdat we eigenlijk nog geen goede basis hebben. In de eerste training hebben we gewerkt aan de motor, in de tweede training wilden we beter en dat ging niet. In de sprintrace begon ik weer met een andere afstelling. Met een droge race had ik weer wat anders geprobeerd, we zijn nog niet klaar. Ik wil heel graag bovenaan staan, ik ben boos. Maar ik weet dat we veel werk moeten doen om ook echt vooraan mee te doen.”