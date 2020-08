Quartararo blijft met beide benen op de grond na vliegende start

Quartararo mocht zondag vanaf de tweede startplek vertrekken, maar maakte daarna geen schijn van kans op een hattrick. Teamgenoot Franco Morbidelli reed aanvankelijk weg, maar redde het ook niet. Brad Binder zorgde voor een daverende sensatie door de race winnend af te sluiten, Quartararo zakte tijdens het verloop van de race steeds verder weg. Uiteindelijk moest hij het doen met de zevende plaats, goed voor negen punten. Daarmee is hij nog altijd WK-leider, want ook concurrenten Maverick Viñales en Andrea Dovizioso morsten veel punten op het lastige Brno.

Motorsport.com vroeg Quartararo na afloop hoe moeilijk het was om zijn emoties onder controle te houden: “Het is lastig. Je zit vooraan en dan wil je voor de overwinning vechten. Uiteindelijk deed ik mee om het podium, ik was niet zo sterk als in Jerez. Maar in de derde bocht kreeg ik veel wielspin en toen wist ik dat het lastig ging worden met de band. Het was een combinatie van factoren. Ik weet niet waarom Brad en Franco wel zo snel konden zijn. Het was moeilijk om kalm te blijven. Toen [Alex] Rins, Vale [Rossi] en [Miguel] Oliveira me inhaalden kon ik helemaal niets doen. Ik kon niet eens vechten. Er zijn races waar je niet kunt volgen en dan weet je ook waarom dat is, maar nu moeten we onderzoeken waarom we niet konden volgen.”

'Kunnen niet elk weekend vooraan eindigen'

Quartararo legt de lat voor zichzelf altijd behoorlijk hoog, maar kon wel accepteren dat hij in Brno een mindere dag had. “Na twee overwinningen wil je weer voor de overwinning vechten. Blijf met beide benen op de grond, ook al stond ik nog behoorlijk met beide benen aan de grond…. Het is goed om te weten dat we twee overwinningen hebben en het is niet eenvoudig om zevende te worden. Dat is niet het beste resultaat. Vorig jaar zou ik in deze situatie meer gepusht hebben om naar voren te komen. Vandaag wist ik dat het niet mogelijk was en… Ik denk dat het negatief is dat ik zevende ben geworden, maar we kunnen niet elk weekend vooraan eindigen.”

Teamgenoot Morbidelli scoorde daarentegen zijn eerste MotoGP-podium. Quartararo gunt het zijn oudere teamgenoot van harte, maar heeft er geen verklaring voor: “Het is heel vreemd. Vorig jaar vroeg Franco steeds veel meer van de band dan ik deed op veel circuits. Hij gebruikte iets meer van de band dan ik. Het is heel vreemd dat hij hier vanaf VT1 ongelooflijk snel was en dat hij voor de overwinning kon vechten. Onze stijl is heel erg gelijk. Zelfs als ik een beetje minder push qua acceleratie, maar mijn bandendrop was veel groter. Het is lastig te begrijpen. Elke keer als we op Brno komen is het een vreemde situatie. Het is een geweldig circuit, maar het asfalt wordt ieder jaar slechter. Het voelt als een motorcrossbaan nu. Ik ben vooral blij dat ik negen punten heb, maar ten opzichte van Franco was het niet veel anders.”

Met medewerking van Lewis Duncan