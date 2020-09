Quartararo 'bezorgd over perfecte' Suzuki MotoGP-machine

Mir schopte het afgelopen weekend op de valreep tot het podium in de GP van San Marino. Hij pakte Valentino Rossi in de laatste ronde terwijl Alex Rins ook met rassenschreden dichterbij kwam en vijfde werd. Suzuki was in Oostenrijk ook al sterk met een tweede plaats van Joan Mir, al werden de sterke punten van het pakket daar enigszins gemaskeerd door de topsnelheid van de Ducati’s. Dit weekend belooft het in Misano weer spannend te worden. Petronas SRT-coureur Quartararo verwacht dat de Suzuki’s weer een grote bedreiging zullen vormen voor zijn renstal.

“Ja, ik ben bezorgd omdat ze op de rechte stukken snel zijn. De acceleratie, waarmee je mensen in kunt halen, is goed. Ze zijn zo snel”, verklaarde Quartararo toen hij gevraagd werd naar het tempo van de Suzuki’s. “Ik maak me wat dat betreft zorgen, beide rijders hebben het goed voor elkaar. Mir heeft veel vertrouwen, voor ons is het niet makkelijk omdat we nogal ver uit elkaar staan. Ik denk dat [Suzuki] op dit moment de beste motor heeft. Ja, wat betreft het chassis, het vermogen en de wegligging zeker toch.”

Mir reageerde met een glimlach op de uitspraken van Quartararo. “Ik wist niet dat Fabio op mijn motor heeft gereden”, grapte de Spanjaard. “Het is heel goed om dat te horen van iemand die mijn motor beter kent dan ikzelf. Wat kan ik eggen? Natuurlijk lijkt het voor andere mensen alsof de motor beter is. Op dit moment is de Yamaha de machine waar men pole-positions en overwinningen mee pakt. Kijk maar naar vorig weekend. Ik weet niet of ik verder in moet gaan op die vraag. Het is waar dat ik me geweldig voel en dat ons pakket erg goed is. We zitten op een aardig niveau en ik ben er klaar voor om te vechten met deze jongens.”

In het wereldkampioenschap bezet Mir inmiddels de vierde plaats met een achterstand van slechts zestien punten op WK-leider Dovizioso. Quartararo staat tweede in het klassement.

