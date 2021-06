Quartararo bewijst: “Topsnelheid zegt niet alles”

Quartararo kwam zondag vroeg in de race aan de leiding van de Italiaanse Grand Prix en domineerde vanaf dat moment. Hij deed dat met de Yamaha M1, die qua topsnelheid niet kan tippen aan de machines van Ducati en KTM. “Ik denk dat we een heel compleet pakket hebben”, verklaarde Quartararo na het behalen van zijn derde overwinning dit seizoen. “De topsnelheid is niet de beste, maar we hebben nu op twee circuits gewonnen waar Ducati favoriet was. Dat was in Qatar en in Mugello, beide keren waren zij favoriet. Niemand had verwacht dat er een Yamaha, een Suzuki en een KTM op het podium zouden staan in Mugello. Tot nu toe waren we vooral bij de starts in het nadeel, maar dat hebben we kunnen verbeteren.”

Quartararo pakte in Mugello voor de vierde keer op rij pole-position. Ook daar speelt topsnelheid niet een grote rol, denkt hij. "In de kwalificatierondjes is de topsnelheid niet zo belangrijk, in de race heb ik het vertrouwen dat we ondanks de topsnelheid een goede race kunnen rijden. Onze motor gaat extreem goed op dit moment, het gevoel met de voorkant is formidabel en uiteindelijk zijn er niet veel circuits waar je heel veel rechte stukken hebt. Ik kijk uit naar Barcelona, daar ging het vorig jaar ook goed."

Het 2019-gevoel is terug

Het zwakke punt van Yamaha was tot op heden de start van de wedstrijd, maar met de introductie van een nieuw holeshotapparaat aan de voorkant van de machine lijkt ook dat probleem opgelost. Quartararo kreeg in Mugello de bevestiging van het vermoeden dat hij eerder dit jaar uitsprak: het 2019-gevoel met de Yamaha is terug. “In 2019 was ik heel constant en dat kwam omdat ik veel vertrouwen had in de voorkant van de machine en ik voelde waar de limiet lag. Dat had ik met de motor van vorig jaar helemaal niet, ik was wel snel maar had in elke bocht het gevoel dat ik kon crashen. Dit jaar is het anders. De beste race was in Jerez, al duurde het daar niet zo lang [vanwege arm pump]. Ook bij het inhalen voel je de voorkant bewegen en weet je dat je bijna op de limiet zit. Daarom hebben we een stap kunnen maken en ook in de kwalificaties kun je de limiet opzoeken. Onze motor heeft dit jaar weer de sterke punten die we in 2019 ook hadden.”

Quartararo begint aankomend weekend met een voorsprong van 24 punten aan het zevende raceweekend van het seizoen.