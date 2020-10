Quartararo: "Absentie Marquez geen reden voor vreemd seizoen"

Na een zware valpartij tijdens de openingswedstrijd van het seizoen werd duidelijk dat Marc Marquez voor een lange tijd uitgeschakeld zou zijn. Hoewel hij in theorie pas in de laatste paar races uitgesloten is voor de titelstrijd, had de Spanjaard het seizoen al enige tijd opgegeven. Hij is nog altijd bezig met zijn herstel en keert op zijn vroegst terug tijdens de Europese Grand Prix van volgende maand in Valencia.

Bij afwezigheid van de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen zijn we getuige geweest van een groot aantal verrassende resultaten. Acht verschillende rijders hebben tot nu toe een race gewonnen, de top-tien in het klassement wordt gescheiden door slechts 39 punten. De top-vier wordt gescheiden door slechts 15 punten. In een interview met Motorsport.com verklaarde voormalig wereldkampioen Casey Stoner dat de afwezigheid van Marquez heeft gezorgd voor een chaotisch kampioenschap.

“Wat mij betreft zie je, als Marc er gewoon bij is, dat hij een sterke coureur in het kampioenschap is”, gaf Quartararo voorafgaand aan de Teruel GP toe. “Hij is de referentie, maar ik denk dat er nu veel referenties zijn. Het is niet dat we ten opzichte van vorig jaar veel langzamer rijden. Ik denk dat iedereen op dit moment heel goed gaat, iedereen is erg snel. De verandering met de nieuwe band heeft alles wel gelijkgetrokken. Met de oude band hadden bepaalde motoren wat voordelen, voor anderen wat meer negatieve punten. Ik denk dat de band dit jaar heel constant is voor iedereen. Maar dat maakt het ook direct een vreemd kampioenschap. Wat mij betreft ligt het niet aan de afwezigheid van Marc.”

Michelin introduceerde voor dit seizoen een nieuwe achterband met een hardere constructie. Deze geeft meer grip en gaat langer mee. Een aantal coureurs heeft grote moeite gehad om zich aan te passen op de nieuwe band, vooral bij Ducati was dit een probleem. Andrea Dovizioso is een van de coureurs die het meest worstelt met de nieuwe band. “Het is heel duidelijk”, zei de Ducatist. “Als iedereen inconsistent is, komt dat niet omdat er geen referentie is. Het komt omdat er iets is wat ervoor zorgt dat het zo wisselt. Iedereen heeft die verandering gehad. De enige verandering is de achterband, dat is eenvoudig te begrijpen.”

