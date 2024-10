Qatar 2004: De dag dat Valentino Rossi achteraan moest starten

Tussen 30 september en 2 oktober 2004 was de MotoGP voor het eerst aanwezig op Lusail International Circuit voor de Grand Prix van Qatar. Het was de dertiende van zestien races dat jaar, dat in het teken stond van de titelstrijd tussen Valentino Rossi en Sete Gibernau. Eerstgenoemde had met zijn tweede plaats in Japan een voorsprong van 39 punten genomen op de Spanjaard. Tijdens het eerste bezoek aan Lusail kreeg Gibernau echter een prachtige kans om in te lopen, al ging dat gepaard met de nodige controverse rond Rossi en Yamaha.

Die controverse had Yamaha zelf overigens gecreëerd na afloop van de kwalificatie, waarin Rossi de achtste startpositie veiligstelde. Doordat het nieuwe asfalt in Qatar nog heel stoffig was, besloot de Japanse fabrikant om de startplek van de regerend wereldkampioen door middel van burn-outs op een brommer schoon te maken. Het fabrieksteam van Honda merkte dit op en diende - met steun van andere teams - een officiële klacht in bij de stewards.

Die stelden Honda en de overige klagers in het gelijk, waardoor er zes seconden werden opgeteld bij de kwalificatietijd van Rossi. De Italiaan zakte zodoende terug naar de laatste positie op de grid. Toch hoefde Rossi niet als allerlaatste aan de race te beginnen. Yamaha had namelijk een klacht ingediend dat Pons Honda, de werkgever van aartsrivaal Max Biaggi, eveneens zijn plek op de startgrid had schoongemaakt. Biaggi verloor zodoende zijn twaalfde startplek en moest nog achter Rossi plaatsnemen op de grid. De oorspronkelijke startposities van beide rijders bleven op zaterdag 2 oktober 2004 leeg om de andere rijders geen voordeel te geven.

Raketstart en binnen vier ronden in top-vier

Tijdens de inaugurele Qatarese Grand Prix moest Rossi vanaf P23 op de grid dus aan een inhaalrace beginnen, maar het duurde niet lang voordat hij alweer in de top-tien reed - welgeteld één bocht. Na het passeren van Nicky Hayden kwam de toenmalig Yamaha-rijder als achtste door na de openingsronde, om vervolgens ook snel langs Loris Capirossi te gaan voor de zevende plek. Twee ronden later had Rossi de vierde plaats alweer in handen na een hardhandige inhaalactie op Alex Barros, het passeren van Ruben Xaus en technische problemen voor Shinji Nakano.

De gehavende Yamaha YZR-M1 van Rossi na zijn crash. Foto door: Gold and Goose / Motorsport Images

Op die plaats zou Rossi uiteindelijk slechts twee ronden doorbrengen. Niet omdat hij daarna weer een positie goedmaakte, maar doordat hij aan het einde van de vijfde ronde op het kunstgras belandde en vervolgens een harde smak maakte op het asfalt. Rossi's race kwam ten einde, waarna hij moest toezien dat Gibernau met de overwinning aan de haal ging en het verschil in de titelstrijd terugbracht tot veertien punten. Op het moment van zijn crash reed hij kort achter Colin Edwards, die uiteindelijk op een ruime seconde van Gibernau als tweede eindigde. Het podium werd gecompleteerd door Xaus.

De crash in Qatar zou voor Rossi overigens slechts beperkte gevolgen hebben in de strijd om de wereldtitel. De rijder uit Tavullia zou de resterende drie Grands Prix op zijn naam schrijven, waaronder de voorlaatste race van het seizoen in Australië. Op Phillip Island streed Rossi in de laatste ronde met titelrivaal Gibernau om de overwinning en dat duel beslechtte hij in zijn voordeel. Dat bleek meteen ook de beslissing in de titelstrijd.