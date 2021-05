PruestelGP komt met emotionele verklaring na dood Dupasquier

De 19-jarige Zwitser raakte zaterdag zwaargewond bij een crash in de slotfase van de kwalificatie en overleed zondagochtend aan de gevolgen van zijn verwondingen. De MotoGP hield naar aanleiding van het tragische incident een minuut stilte ter nagedachtenis aan Dupasquier. daarbij waren ook enkele leden van het team aanwezig. Het team trok zich na het tragische ongeval logischerwijs terug voor de rest van het weekend, ook Ryusei Yamanaka kwam niet in actie tijdens de Moto3-race.

PruestelGP publiceerde maandag op de website van het team een geschreven verklaring van teambaas Florian Pruestel, hieronder de complete vertaling:

“Na de eendaagse test na de Oostenrijkse GP in 2019 maakte Jason in januari 2020 zijn eerste officiële optreden voor het team met een demonstratie bij Hockey Open Air in het Dynamo-stadion in Dresden. Dat deed hij voor een groot aantal toeschouwers, maar liefst 32.000 mensen zagen hem daar twee briljante runs doen. Jason Dupasquier bracht in ijskoude omstandigheden het stadion in vervoering met zijn Moto3 KTM. Het was een voorproefje op de Duitse Grand Prix, onze thuisrace op de Sachsenring.”

“Daarna was hij begin 2020 bij de Carxpert PruestelGP-teampresentatie op de Sachsenring, samen met fans en sponsoren. De vriendelijke Zwitser werd met zijn charmante accent echt gewaardeerd door de community, ook al door zijn positieve houding en charisma. Hij groeide snel uit tot een van de publiekslievelingen en dat was voor ons het startpunt van een geweldig mooie samenwerking. 2020 was op sportief vlak een zeer uitdagend jaar voor het team, Jason maakte zijn Moto3-debuut in Qatar. Samen met zijn teamgenoot Barry Baltus was het een moeilijk jaar om de snelheid te vinden en de competitie aan te gaan met de beste rijders uit de klasse.”

“In 2021 was alles anders. De trainingsarbeid in de winter betaalde zich uit met een sensationele start van het seizoen. Beide rijders eindigden in de eerste vijf races in de punten. We keken uit naar onze thuisrace, maar nu keren we zonder Jason terug op de Sachsenring. We willen hem eren en voor hem racen. We zijn extreem trots op wat Jason Dupasquier ons gegeven heeft in de tijd dat hij bij dit team zat. Zeker dit jaar liet hij een geweldige verbetering zien, hij was heel constant en scoorde punten. We geloven echt dat hij dicht tegen zijn eerste Moto3-podium in het wereldkampioenschap zat.”

“Nu zullen we het voortaan zonder hem moeten doen. We kunnen vandaag nog niet zeggen wat er in de toekomst gaat gebeuren, maar duidelijk is dat we voor Jason doorgaan. We zullen aan hem blijven denken, we zijn een familie en we hebben Jason voor altijd in onze harten gesloten. Laten we elkaar steunen in deze moeilijke tijd. Vanuit de grond van ons hart willen we iedereen bedanken voor de steun en de lieve berichten.”