Ondanks progressie KTM ziet Pedro Acosta: "Ducati en Aprilia indrukwekkend"
Pedro Acosta is tevreden over de voorbereidingen van KTM op het nieuwe MotoGP-seizoen. Wel constateert de Spanjaard dat zijn werkgever vooralsnog een achterstand heeft op Ducati en Aprilia.
De reeks wintertests in de aanloop naar het MotoGP-seizoen 2026 werd zondag afgesloten in Thailand. Op het Chang International Circuit, waar komend weekend de eerste Grand Prix van het jaar wordt verreden, werden de snelste tijden genoteerd door Aprilia en Ducati. De volledige top-vijf in de daguitslag werd gevormd door rijders van de Italiaanse merken.
Op de zesde plaats was Pedro Acosta best of the rest. De KTM-rijder gaf ruim drie tienden toe op de snelste tijd van Marco Bezzecchi. Dat verschil bleek tijdens racesimulaties echter een stuk groter. Acosta werkte een stint van dertien ronden af, waarin hij geen rondetijden van onder de 1 minuut en 30 seconden wist te rijden.
Hoewel KTM op basis van de racesimulatie achter lijkt te liggen op Ducati en Aprilia, was Acosta absoluut niet ontevreden over zijn stint. "Ik deed mijn racesimulatie en dat voelde best goed. Natuurlijk zien de lange runs van Aprilia en Ducati er indrukwekkend uit, maar ik was eerlijk gezegd best tevreden", liet de 21-jarige fabrieksrijder van KTM optekenen na afloop van de testdag.
De factor die Acosta vooral bemoedigend vond, was hoe de banden zich tijdens de racesimulatie hielden. De afgelopen jaren was bandenslijtage een van de grootste zwaktes van de RC16, maar dat leek in Thailand al een stuk beter te gaan. "De banden waren nog in goede staat toen we ronde 24, 25 bereikten", zei Acosta. "Dat was een groot verschil ten opzichte van vorig jaar. Daar ben ik behoorlijk blij mee."
KTM heeft een stap gezet, maar is het genoeg om Ducati en Aprilia te kunnen bedreigen?
Wel erkende Acosta dat Ducati en Aprilia vooralsnog een voorsprong lijken te hebben op KTM, ondanks dat het circuit in Buriram niet bij de RC16 past. "Het lijkt erop dat we iets beter kunnen overleven. Het klopt dat Aprilia en Ducati er behoorlijk wat sneller uitzien. Maar ik zou al tevreden zijn als we bij de eerste race van het jaar in de top-vijf kunnen eindigen. Het ziet er veelbelovend uit."
Zelf hield Acosta namelijk ook nog wat snelheid over één ronde achter de hand. "Misschien was dit de beperking die ik had tijdens de time attack. Omdat ik wist dat ik 's middags een racesimulatie moest doen, wilde ik niet dat extra risico nemen en vervolgens tijd verliezen in de voorbereiding op die simulatie", aldus een blije Acosta. "Ik ben best tevreden, de motor voelt natuurlijker aan, zonder bewegingen."
