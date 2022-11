De wereldkampioen van 2021 mocht dinsdag weer rijden met de nieuwe Yamaha-krachtbron die hij eerder dit jaar in Misano al aan de tand voelde, maar deze produceerde op het Circuit Ricardo Tormo niet meer snelheid dan de laatste motor. Testrijder Cal Crutchlow reed recent in Motegi en Jerez waar het nieuwe blok meer vermogen gaf, maar in Valencia bleef dat uit. Quartararo prees het nieuwe concept eerder nog, hij noemde het na de Misano-test in september een “flinke verbetering”. Aan het begin van dit jaar moest Yamaha nog besluiten de 2022-versie van het blok aan de kant te gooien, het team ging van start met een versie die dicht tegen de 2021-versie lag. Quartararo had daar vrijwel het hele seizoen last van.

“Het is verrassend, ik had gedacht dat deze motor iets sneller zou zijn dan wat we in Misano en Barcelona getest hadden”, zegt Fabio Quartararo, die zondag zijn wereldtitel afstond aan Francesco Bagnaia van Ducati. Hij was 8 kilometer per uur langzamer dan Bagnaia, die dinsdag een topsnelheid noteerde van 335,4 kilometer per uur. “En de conclusie is eigenlijk dat we net zo snel waren als twee dagen geleden, zeker in de kwalificatierondjes. We hebben de snelheid vergeleken, die was hetzelfde. We moeten analyseren wat er gebeurd is, tijdens de testen in Misano en Barcelona ging het beter. Ook in Motegi en Jerez heeft Cal een duidelijk verschil gezien. Op dit moment was er geen verschil, dus dat moeten we analyseren.”

Hij voegt toe: “Het vreemde is, normaal heeft dit blok meer vermogen en in Jerez zag Cal ook dat het echt beter was. Op dit moment is de topsnelheid nog hetzelfde als dit jaar. Er moet wel een probleem zijn, er is iets waardoor we vandaag niet het vermogen hadden waar we op gerekend hadden.”

En dus sloot Quartararo het seizoen af met een domper. “Ik ben wel wat teleurgesteld ja, zo had ik mijn seizoen niet willen afsluiten. Maar wat ik zeg, er moet iets misgegaan zijn. Het is niet mogelijk dat we in Misano en Barcelona sneller zijn, een verbetering voelen en hier er helemaal niks van bakken. Er is een probleem, Franco had hetzelfde. Hij bungelt ook onderaan de lijst met topsnelheden. Ik had een slipstream en daardoor ging ik tot 327, het verschil met de snelste mannen vooraan is groot.”

Yamaha kwam afgelopen weekend voor het eerst met de stegasaurus-vleugels op de achterkant van de machine in actie. Dinsdag had Quartararo een nieuwe aerokit. “Je voelt het verschil, maar je kunt niet zeggen of het beter is. Met grotere vleugels heb je minder wheelie, maar je voelt niet of het iets doet qua topsnelheid, acceleratie of tijdens het remmen. Dat moet je onderzoeken in de data, het voelt oké. De data moet uitwijzen of het ook echt beter is.”