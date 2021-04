Zarco verklaart crash in GP van Portugal

Zarco ging in de openingsfase van de race in de Algarve aan de leiding, maar kon het tempo van Alex Rins en de latere racewinnaar Fabio Quartararo niet volgen. Zarco kwam weer op de tweede plaats na een crash van Rins, maar ging een ronde later zelf onderuit. Aanvankelijk dacht hij een fout gemaakt te hebben, maar na een analyse bleek dat er bij het terugschakelen in bocht 11 een probleem was. Dat veroorzaakte de crash.

“Het is zeker teleurstellend”, zei Zarco, die nu weer vierde staat in het WK. “Ik dacht da tik een fout maakte, dat ik daarom crashte. Bij het terugschakelen ging het even mis. Maar na een analyse bleek dat we een klein probleem hadden met de versnellingsbak. Daarom zat ik niet in de goede versnelling en dat was op dat punt in de remzone heel belangrijk. Het zorgt ervoor dat ik beter met de teleurstelling om kan gaan, ik weet nu waarom ik crashte. Daarbij komt dat de voorband ook niet heel fijn voelde. Het was niet perfect en dat is de reden dat het heel lastig was om rondjes onder de 1.40 te rijden. Toen Pecco me inhaalde was ik blij, ik hoopte op iets meer lucht en meer controle. Ik reed daarvoor met [Joan] Mir in m’n kielzog en ik probeerde Fabio bij te halen. Ik dacht dat ik Fabio wel weer kon pakken door te pushen. Het was heel extreem.”

Gevraagd naar het probleem, zei Zarco: “Het was niet zo dat ik naar de neutraal schakelde. In plaats van de tweede versnelling ging ik eentje verder terug. Bij het leunen richting de bocht kreeg ik daardoor iets meer motorrem. Omdat de voorband al niet heel goed voelde aan de rechterkant, was het niet mogelijk om op die manier snel af te remmen. Daardoor gaf de voorband op en ging ik gelijk onderuit.”

Het was de eerste nulscore van het seizoen voor Zarco, die in de voorgaande races tweede werd. Zijn teamgenoot Jorge Martin kwam er ook al niet goed vanaf. De rookie crashte in de derde vrije training en is woensdag in Barcelona geopereerd aan de breuken die hij bij die valpartij opliep.

