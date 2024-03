Viñales verklaart late crash die hem MotoGP-podium kostte in Portimão

Met een zege in de sprintrace op zak begon Maverick Viñales als een van de favorieten aan de Grand Prix van Portugal, de tweede hoofdrace van het MotoGP-seizoen 2024. Die status maakte hij lange tijd ook waar, want hij nestelde zich al vroeg op de tweede positie en hield lang aansluiting bij leider Jorge Martín. In de allerlaatste ronde ging het in de eerste bocht echter fout voor Viñales, die op start-finish al snelheid verloor, wijd ging en in de uitloopstrook van zijn Aprilia RS-GP werd geworpen. Na afloop werd druk gespeculeerd over de aanleiding van de crash en daarvoor wees de Spanjaard naar de versnellingsbak.

"Na het stukje omhoog op start-finish probeerde ik naar de zesde versnelling te schakelen, maar dat lukte niet. De motor ging daardoor in neutraal, waardoor ik de begrenzer raakte", verklaarde Viñales na de race in Portimão. "Ik stak mijn been uit om Bastianini te waarschuwen dat ik wat problemen had en dat hij uit de buurt moest blijven. Ik probeerde weer naar zes te schakelen, maar dat lukte niet. Vervolgens ging ik terug naar de tweede versnelling en toen ik daarna op het gas ging, ging hij meteen in de versnelling en had ik een highsider."

Het probleem met de versnellingsbak ontstond al in de zesde ronde en leidde volgens Viñales tot een tijdverlies van zo'n twee tienden per ronde. Desondanks kon hij aanhaken bij Martín en dat stemde hem dan ook tevreden. "De hele race dacht ik dat ik voor de zege kon strijden, maar het probleem met de versnellingsbak werd steeds groter. Iedere keer verloor ik dus meer en meer op het rechte stuk. Ik denk dat ik twee tienden verloor op start-finish, maar dat kon ik iedere keer weer goedmaken. Zelfs met dit probleem reed ik 1.38.8. Het was ongelofelijk, want het had 1.38.6 kunnen zijn. Ik ben heel blij."

Betrouwbaarheid als aandachtspuntje

Hoewel hij op zondag dus niet beloond werd voor zijn sterke optreden, stelde Viñales dat hij niet teleurgesteld is. Wel deed hij een oproep aan zijn werkgever. "We moeten positief zijn. Het is geen teleurstelling, maar wel een puntje van aandacht. We moeten proberen de betrouwbaarheid op sommige punten iets te verbeteren. Ik moedig alle technici van Aprilia aan om dat te doen, zeker als je om overwinningen wil strijden", aldus de hoopvol gestemde Aprilia-rijder. "Verder was het geweldig hoe snel ik op deze motor kan zijn als ik de juiste balans heb. En dat ondanks de problemen die ik vanaf de zesde ronde had, waarbij naar zes schakelen soms niet lukte. Ik hield daardoor heel lang hoge toeren en ik verloor veel topsnelheid. Ik verloor wat tienden, maar desondanks kon ik in de 1.38 rijden en dat was geweldig."