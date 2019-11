Preview: Vijf dingen om naar uit te kijken tijdens MotoGP Maleisië

Nog vier kanshebbers voor derde plaats in rijderskampioenschap

De strijd om de eerste en tweede plaats in het wereldkampioenschap is beslist, maar het duel om de derde plaats is op dit moment spannender dan dat de strijd om die andere twee plekken geweest is. Tussen Alex Rins op de derde plaats en Fabio Quartararo op de zesde plaats zitten twintig punten terwijl er nog vijftig te vergeven zijn in de laatste twee races van dit seizoen. Maverick Viñales had die plek in handen kunnen hebben, maar hij crashte afgelopen weekend in de laatste ronde van de Australische GP. Danilo Petrucci is de andere kandidaat: hij kende een sterke eerste helft van het seizoen maar heeft sinds de zomerstop niet kunnen imponeren. Quartararo heeft de rookietitel al op zak en kan vrijuit rijden, hoewel de crashes van Phillip Island hem fysiek nog parten spelen. Rins heeft dit seizoen al twee overwinningen op zak, maar door de slechte kwalificaties heeft hij op bepaalde momenten niet naar verwachting kunnen scoren. In theorie maken ook Valentino Rossi, Jack Miller en Cal Crutchlow nog kans, maar dan moet er wel heel veel gebeuren. Met nog twee races te gaan is de strijd onverminderd interessant.

Klassement voor de derde plaats in WK-stand

Tijd voor Rossi’s revanche na de crash van afgelopen jaar

Valentino Rossi staat al sinds de Dutch TT van 2017 droog als we kijken naar overwinningen. Die gedenkwaardige dag op het TT Circuit van Assen staat bij vele fans nog in het geheugen gegrift, maar liever zouden ze hebben dat Il Dottore nog eens zou winnen. Vorig jaar had Rossi op het Sepang International Circuit een realistische kans op de zege. De coureur ging de eerste zestien ronden van de race glansrijk aan de leiding en leek te kunnen ontsnappen aan Marquez. Hij slaagde er niet in: door een crash viel die droom in duigen. Hoewel Rossi dit seizoen zo zijn problemen gekend heeft, komt de coureur op Sepang altijd sterk voor de dag. Komt die 116de overwinning er dan toch in zijn 401ste start?

Marquez bezig om wereldtitel voor teams binnen te halen

We hebben het dit seizoen al vaak gehad over de prestaties van Marc Marquez. Tijdens de GP van Thailand pakte hij de wereldtitel in het rijderskampioenschap, een week later bezorgde hij Honda in Japan min of meer eigenhandig ook de constructeurstitel. Datzelfde doet hij nu in de strijd om de wereldtitel voor teams. Na de race op Phillip Island heeft Repsol Honda nog maar een schamel puntje achterstand op het fabrieksteam van Ducati. Het totaal aantal punten dat Repsol Honda tot nu toe behaalde komt voor bijna 92 procent op het conto van Marquez. Hij zorgt er dus voor dat hij de combinaties Petrucci-Dovizioso en Viñales-Rossi eigenhandig verslaat. Marquez heeft dit weekend bovendien de kans om het puntenrecord in de MotoGP uit de boeken te rijden. Dat staat op naam van Lorenzo: hij haalde 383 punten in zijn kampioensjaar 2010 (18 races).

Totaal - Repsol Honda 408 in 17 starts 100% Rijders Repsol Honda in ‘19 Punten Percentage behaalde punten Marc Marquez 375 in 17 starts 91,9% Jorge Lorenzo 23 in 13 starts 5,6% Stefan Bradl 10 in 3 starts 2,4% * Stefan Bradl haalde in totaal zestien punten, maar reed die races in dienst van het HRC-testteam en tellen derhalve niet mee voor het teamkampioenschap.

De ziekenboeg zit vol voor GP van Maleisië

Het MotoGP-seizoen duurt lang en dat is voelbaar voor iedereen. Niet in de laatste plaats voor de coureurs die op fysiek vlak natuurlijk behoorlijke klappen te verwerken krijgen. De ziekenboeg van MotoGP-coureurs is dan ook aardig gevuld. Takaaki Nakagami ontbreekt zoals bekend vanwege de schouderoperatie die afgelopen week uitgevoerd is. Ook Tito Rabat (polsblessure) is reeds terug naar Europa gevlogen om geopereerd te worden. Verder zijn Fabio Quartararo (enkel), Miguel Oliveira (schaafwonden en hand) en Danilo Petrucci (enkel en blauwe plekken) wel fit verklaard, maar niet okselfris voor de GP van Maleisië.

Thuiswedstrijd voor Petronas Yamaha SRT: Hoop op succes

Voor een nieuwkomer op de MotoGP-grid heeft Petronas Yamaha SRT dit jaar weinig te klagen gehad. Met Quartararo en – in mindere mate – Franco Morbidelli heeft het team zich erg goed laten zien. De voorlaatste wedstrijd is er echter eentje met een speciale lading voor het van oorsprong Maleisische team. Vorig jaar stond al het publiek op de banken toen de eerste MotoGP-rijder uit het land, Hafizh Syahrin, voorgesteld werd en hetzelfde wordt verwacht als Quartararo en Morbidelli zondag hun opwachting maken op de grid voor de Grand Prix van Maleisië.