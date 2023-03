Ducati in de breedte sterk: is Francesco Bagnaia te stoppen?

Vorig jaar was Francesco Bagnaia tijdens de eerste vrije trainingen van het nieuwe seizoen nog aan het testen en aan het experimenteren met de GP22, toen zijn nieuwe machine. Het zorgde ervoor dat de Italiaan in de eerste fase van het seizoen aan het sukkelen was. Ondanks de indrukwekkende inhaalrace in de tweede helft van het seizoen was één ding duidelijk: Ducati moest beter voorbereid beginnen aan het seizoen. Vijf testdagen later kunnen we voorafgaand aan VT1 in Portugal stellen dat het Ducati gelukt is. Bagnaia heeft op de laatste dag van de MotoGP-test in Portimao niet één, maar twee racesimulaties kunnen doen. Anderen (waaronder KTM en Yamaha) waren nog bezig met het uitzoeken van bepaalde zaken om de machine van dit jaar op punt te zetten. Bij KTM en Yamaha waren de verbeteringen zichtbaar, maar ze staan nog niet zover om ook daadwerkelijk te kunnen zeggen dat ze de strijd kunnen aangaan met Ducati. Het is op dit moment lastig te ontkennen dat Francesco Bagnaia dé grote favoriet is voor een tweede MotoGP-titel.

Ook de interne strijd bij Ducati is erg interessant. Het merk heeft acht motoren op de grid en in potentie kunnen ze allemaal podium rijden in Portugal. Enea Bastianini zal indruk willen maken in zijn eerste jaar als fabrieksrijder. Maar denk ook aan Luca Marini, die met de GP22 een ijzersterke machine heeft. Denk aan Alex Marquez, die zichzelf wil bewijzen nadat hij zichzelf bevrijd heeft van Honda. Of denk aan Jorge Martin en Johann Zarco, de twee semi-fabrieksrijders van Pramac die denken dat ze aanspraak maken op de wereldtitel. De MotoGP-klasse mag tegenwoordig dan een verkapte Ducati Cup zijn, er is alleen intern al genoeg intrige om een volledige voorbeschouwing mee te vullen…

Marc Marquez is fit, maar kan Honda meekomen?

Maar er zijn ook andere thema’s die we moeten bespreken, zoals Marc Marquez. Voor het eerst in jaren begint hij topfit aan het seizoen. En als we in het verleden één ding geleerd hebben is het wel dat een fitte Marquez heel gevaarlijk is voor eigenlijk iedereen, ook al is de motor niet helemaal op niveau. Nu is die motor het grootste vraagteken dat Marquez heeft voor de start van het seizoen. Op de laatste dag van de MotoGP-test in Portimao kwam de zesvoudig MotoGP-wereldkampioen tot de conclusie dat de machine momenteel goed genoeg is voor de vijfde tot de tiende plek. En dan is het waarschijnlijk Marquez die dat haalt, maar hoe zit het met de andere coureurs?

Eerlijk gezegd deden de voormalige Suzuki-rijders Joan Mir (Repsol Honda) en Alex Rins (LCR Honda) het in het voorseizoen helemaal niet zo slecht. De stap van de Suzuki naar de Honda is groot en het verteren van zo’n stap is heel moeilijk. Zeker met de kleine onderlinge verschillen en het magistrale niveau in de MotoGP is het maken van een succesvolle overstap een gigantische opdracht. Vooralsnog lijken Mir en Rins dat aardig gedaan te hebben, maar er moeten nog wel wat stappen gezet worden om ook de laatste details in te vullen en vooraan mee te kunnen doen. Technisch directeur Ken Kawauchi zal de mening van deze twee rijders in elk geval op waarde schatten, hij werkte bij Suzuki ook al succesvol met beide rijders samen. En Takaaki Nakagami dan? De Japanner lijkt te beginnen aan zijn laatste MotoGP-seizoen. Hij stelde teleur tijdens de tests en is nog niet helemaal hersteld van zijn handblessure.

De introductie van de sprintraces: Een gouden zet of meer van hetzelfde?

Waar de Formule 1 halfbakken experimenteert met sprintraces (in 2023 zijn het er zes) laat de MotoGP er geen gras over groeien wat betreft het aantrekkelijker maken van de zaterdag. Dorna Sports heeft een nieuw schema geïntroduceerd en de sprintrace is dit hele seizoen onderdeel van het raceweekend: op zaterdag om 16.00 uur om precies te zijn. Er is al ontzettend veel gezegd over het concept an sich, maar de hamvraag is: gaat dit de gewenste impuls opleveren voor de interesse in de MotoGP en het trekken van meer fans naar het circuit? Of is dit meer van hetzelfde? De MotoGP heeft sinds het afscheid van Valentino Rossi te maken met dalende cijfers en er moest echt iets gebeuren om de boel wakker te schudden. Het uiteindelijke doel is om een volledig nieuw publiek aan te spreken, maar het is maar zeer de vraag of dat met de huidige opzet lukt. Eén positieve ontwikkeling is wel dat Sky Sports Italia die sprintrace live en gratis op haar YouTube-kanaal gaat uitzenden. Dat is een manier om een nieuw publiek te bereiken, maar voorlopig lijkt het daarbij te blijven. De Nederlandse rechtenhouder Ziggo Sport heeft dergelijke plannen voorlopig niet kenbaar gemaakt.

Op sportief vlak zijn er even goed vraagtekens. De sprintrace is de helft korter dan de reguliere Grand Prix. Het betekent dat er minder tijd is om posities goed te maken. Met het feit in acht genomen dat het steeds moeilijker wordt om in te halen is duidelijk dat het zwaartepunt komt te liggen op de kwalificatie. Voorbeeld: Brad Binder maakte vorig jaar heel wat posities goed in jacht op betere klasseringen, maar de KTM-rijder kan het zich dit jaar niet permitteren om steeds van achteren te komen en dat op zondag weer te doen. Dit seizoen zijn er in totaal 777 punten te verdienen, 252 daarvan op zaterdag. De sprintrace wordt daarmee een wezenlijk onderdeel voor het laten slagen van een kampioenschap.

Op de achtergrond sluimert nog altijd discussie over de last en beloning voor de sprintraces.

De nieuwe titeljacht van Fabio Quartararo

Fabio Quartararo is een van de coureurs die op klasse een heel eind komt in de MotoGP. Vorig jaar werd hij in de jacht op titelprolongatie niet geholpen door Yamaha, dat er niet in slaagde om een fatsoenlijke upgrade voor het motorblok te maken. Het is voor dit jaar wel gelukt, maar als gevolg daarvan kreeg het team te maken met zaken die ervoor zorgden dat de machine niet ‘aansloeg’ op nieuwe banden. Het zorgde ervoor dat de kwalificatieruns totaal mislukten. En dat is, hebben we eerder in dit artikel al geconstateerd, heel belangrijk. Gelukkig voor Quartararo werd er op de laatste dag een doorbraak geforceerd waardoor de Fransman het nodige vertrouwen opdeed voor de Grand Prix van Portugal. Het is echter nog maar moeilijk te zeggen hoeveel de rijder daadwerkelijk gewonnen heeft bij aanvang van het nieuwe seizoen.

Het is de vraag in hoeverre hij in de titeljacht hulp krijgt van zijn teamgenoot. Yamaha heeft dit jaar slechts twee motoren op de grid en die tweede coureur, Franco Morbidelli, presteerde vorig jaar zwaar ondermaats. Yamaha heeft geduld getoond met de Italiaan die in 2020 nog vice-kampioen was, maar hij moet nu wel gang gaan maken met zijn wederopstanding. Het is de vraag of dat gaat lukken en als dat niet zo is: hoe lang bewaart men bij Yamaha nog het geduld? Morbidelli heeft een aflopend contract, het lijkt er sterk op dat hij na dit seizoen moet vertrekken als er niet snel beterschap komt.

Aprilia zoekt naar bevestiging, KTM in de achtervolging

In het zesde jaar van KTM in de MotoGP zou het merk volgens het meerjarenplan van de directie moeten strijden voor het kampioenschap. Dat is te hoog gegrepen, kunnen we nu al stellen. Brad Binder sleepte de RC16 naar een respectabele tijd op de laatste dag van de test, maar is nog niet genoeg om ook daadwerkelijk vooraan mee te doen. Jack Miller stond op minder dan een seconde van de snelste tijd en was sneller dan zijn eigen kwalificatietijd met de Ducati in 2022, maar ook voor hem is er nog werk aan de winkel. Hetzelfde kan gezegd van Pol Espargaro. Was hij nog ontzettend blij tijdens de tests in Valencia en Sepang, in Portimao was al meer realisme te bespeuren in de woorden van de man die een jaar geleden nog ‘testkampioen’ was bij Honda. We weten allemaal hoe zijn seizoen afliep.

Aan de andere kant van het spectrum zoekt Aprilia naar bevestiging. Het team heeft voor het eerst een satellietteam op de grid met twee veelbelovende rijders: Miguel Oliveira en Raul Fernandez. Zij deden heel aardig mee in de voorbereiding op het seizoen en moeten een aanvulling zijn op vaste rijders Aleix Espargaro en Maverick Viñales. Espargaro viel in de test een beetje tegen, maar dat had alles te maken met fysieke problemen waar hij inmiddels aan geholpen is. Aprilia is van een achterblijver uitgegroeid tot een sterke fabrikant die in de voorhoede kan meedoen. Met negen podiums en een overwinning wordt het team dit jaar op de proef gesteld om het nog beter te doen en wellicht nog een stapje dichter op de top van de klasse te komen. Daarvoor is nog wel wat nodig en Aprilia heeft dat vooral gezocht in aerodynamica. Op dat vlak is het team een voorloper geworden, maar wel een voorloper die nog zoekt naar bevestiging.

De MotoGP Grand Prix van Portugal is aanstaande zondag 26 maart om 15.00 uur.