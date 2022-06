Vorig jaar werd de TT van Assen verreden met halfvolle tribunes. Fabio Quartararo werd de winnaar van de race in wat de boeken is gegaan als een bizar weekend voor de Yamaha-fabrieksstal. Maverick Viñales pakte op zaterdagmiddag pole, maar tegelijkertijd kwamen er berichten binnen dat de coureur bezig was zijn vertrek te forceren bij Yamaha. Toen Quartararo de overwinning op zondagmiddag vierde, stond Viñales in een hoekje van parc fermé van zijn waterfles te nippen. Een duidelijker signaal dat de coureur onderweg was naar de uitgang, kon je niet krijgen. De commotie aan de ene kant van de Yamaha-pitbox had geen invloed op de andere kant van de box waar Quartararo zat. Hij werd wereldkampioen. Het is eigenlijk geen moment rustig geweest aan de andere zijde van de Yamaha-box, nu bezet door Franco Morbidelli. Quartararo is ondertussen niet van zijn stuk te brengen. Hij heeft de afgelopen twee races gewonnen en is op basis van vorig jaar ook dit seizoen de favoriet voor de overwinning in de TT van Assen.

Uit welke hoek komt de tegenstand? Als we kijken naar de rest van het seizoen, zou Aleix Espargaro de grote tegenstander moeten zijn voor Quartararo. De Aprilia-coureur beleeft een bijzonder seizoen met vijf podiums in de eerste tien races van het seizoen. De afgelopen weken waren niet best voor Espargaro, die in Barcelona een ronde te vroeg stopte en op de Sachsenring niet de snelheid had om Quartararo te volgen. Het TT Circuit is een beetje een vraagteken voor Aprilia. Het beste resultaat van het merk is de zevende plaats, in 2003 behaald door Colin Edwards. Espargaro is samen met Quartararo tot nu toe de enige coureur die in elke race dit seizoen punten gehaald heeft. De Aprilia-kopman staat dan ook niet voor niets op de tweede plek in het wereldkampioenschap. De eerder besproken Viñales lijkt zijn draai gevonden te hebben bij de RS-GP. De Spanjaard is altijd bijzonder inconsistent, maar lijkt de smaak te pakken te hebben. Op zijn favoriete circuit kan hij wellicht voor het eerst een podium scoren voor Aprilia.

Wat te denken van Ducati? Het merk is nooit echt heel goed voor de dag gekomen op Assen. De laatste overwinning dateert uit 2008, toen Casey Stoner de wedstrijd van pole-position won. Sinds 2017 (Danilo Petrucci werd tweede) stond er geen enkele Ducati-rijder meer op het podium op het TT Circuit. Daar komt, als het aan Francesco Bagnaia ligt, verandering in. De Italiaan zegt dat de GP22 beter is geworden in het snelle bochtenwerk, maar geen enkele Ducati-coureur lijkt een constant kampioenschap te kunnen rijden. Bagnaia kwam afgelopen zondag voor de vierde keer dit seizoen zonder punten uit een race. Hij staat nu op ruime achterstand in het wereldkampioenschap en het zal een flinke kluif worden om er dit seizoen nog wat van te maken.

Moto2: Geen Acosta, kansen voor Bendsneyder en Van den Goorbergh

De eerste tien races van dit seizoen hebben in de Moto2-klasse maar liefst vijf verschillende winnaars opgeleverd. Celestino Vietti van de VR46-formatie is de WK-leider, maar de coureur presteert met name de laatste weken behoorlijk wisselvallig. Vietti haalde in Mugello de finish niet en crashte na zijn overwinning in Barcelona ook tijdens de Duitse Grand Prix. Augusto Fernandez is de man in vorm. De Spanjaard eindigde de afgelopen vijf races in de top-vijf en was zondag op de Sachsenring erg dominant.

Ai Ogura staat tweede in het kampioenschap, maar na een flitsende start heeft hij er de afgelopen races moeite mee om vooraan mee te doen. De Japanner wordt gezien als de belangrijkste kandidaat om volgend seizoen bij LCR Honda in de MotoGP te debuteren op de plek van Takaaki Nakagami. Het is nog de vraag of dat ook daadwerkelijk gaat gebeuren, maar Ogura zal de eerste seizoenshelft goed willen afsluiten om in beeld te blijven.

Aron Canet is een verhaal apart in de Moto2-klasse. De Spanjaard raakte eerder dit seizoen geblesseerd bij de massale crash in Portimao en was voor de Duitse GP betrokken bij een auto-ongeluk. Desondanks heeft Canet zich aardig herpakt en doet nog altijd mee om de wereldtitel. De Pons-rijder jaagt nog altijd op zijn eerste overwinning in de klasse. Hij won de TT in 2017 al eens toen hij in de Moto3-klasse reed, hij kan ook nu weer gezien worden als een titelkandidaat.

Pedro Acosta is dit weekend in Assen de grote afwezige in de klasse. Hij brak deze week bij een trainingsongeval zijn bovenbeen en ligt voorlopig uit de roulatie. Acosta had nochtans een doorbraak bereikt in zijn eerste Moto2-seizoen en scoorde in Duitsland ook nog een schitterend podium na een rondenlang gevecht met Sam Lowes en Marcel Schrotter.

In de Moto2-klasse staan de enige Nederlanders van de Grand Prix-paddock aan de start. Bo Bendsneyder begon behoorlijk stabiel aan het seizoen met vier klasseringen in de top-tien, maar kon die sterke lijn de afgelopen weekenden niet helemaal doorzetten. Hij heeft de racesnelheid om in de top-tien mee te doen, maar moet dan bij de starts wel zijn mannetje staan.

Zonta van den Goorbergh maakt dit weekend voor het eerst kennis met het Nederlandse publiek. Hij maakt zijn TT-debuut in de kleuren van het Nederlandse RW Racing. Van den Goorbergh en zijn teamgenoot Barry Baltus hebben een paar weken geleden al getest op het TT Circuit en hebben dus ten opzichte van de andere coureurs een kleine voorsprong. In alle eerlijkheid mag er geen wonder van Van den Goorbergh verwacht worden. De man uit Breda is bezig aan een leerjaar en moet vooral kilometers maken om later aanspraak te maken op de voorste plekken.

Moto3: Weer dominantie van GasGas?

Het Moto3-seizoen wordt voorlopig gedomineerd door de coureurs van GasGas. Het team van de legendarische oud-coureur Jorge Martinez Aspar haalde met Sergio Garcia en Izan Guevara tot nu toe zes overwinningen. Guevara is echter de man in vorm. Hij stond de laatste vijf races op het podium en heeft zijn teamgenoot aardig het vuur aan de schenen kunnen leggen. De beide coureurs staan in de tussenstand op zeven punten van elkaar.

Dennis Foggia staat derde en de Italiaan lijkt zijn seizoen weer op de rit te hebben na drie DNF’s in Jerez, Mugello en Barcelona. Hij won de TT vorig jaar ook nadat hij Garcia in de slotronde verschalkte. Romano Fenati werd toen derde, maar de veelbesproken Italiaan is er dit jaar niet meer bij.

Ben jij MotoGP-fan en wil je meedenken over de toekomst van de sport? Doe dan nu mee met het wereldwijde MotoGP-fanonderzoek van Dorna en Motorsport Network. Laat je stem horen en doe mee!